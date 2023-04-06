Жильцы барнаульского дома добились отмены разрешения на проект бывших банкиров

Восемь квартир из одного помещения
В жилом доме на ул. Профинтерна, 7 много лет был архив железной дороги — на первом этаже, вход с улицы. В 2020-м это помещение купила на торгах фирма «СБС-трейд», принадлежащая бывшим совладельцам «Алтайбизнесбанка» — Вадиму Бадину и Сергею Сычеву.
В дальнейшем же собственником стал Александр Сычев, брат последнего и тоже бывший банкир. А в 2022-м жильцы случайно узнали: нежилое помещение переведено в жилое. И новый собственник намерен разделить его на восемь квартир и пробить двери (подробно altapress.ru писал об этом в апреле 2022 года).
Как выяснилось, постановление о переводе помещения в статус жилого и согласовании проекта переустройства и перепланировки подписал глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев в январе 2022 года.
Между тем, жильцы были уверены: перед принятием документа надо было получить их согласие — этого требует статья 40 Жилищного кодекса. А они согласия не давали. Весной 2022-го они посоветовались с юристами и подали иски в суд, требуя признать незаконным то самое постановление.
Без согласия не обойтись
Иск к администрации района подали несколько жильцов дома, следует из картотеки. Дела объединили в одно, и по ходатайству истцов суд назначил экспертизу.
Эксперт пришел к однозначному выводу: реконструкция с выделением восьми квартир и пробивкой дверей затронет несущие стены, а все несущие стены — общее имущество собственников помещений.
Значит, их согласие на проведение строительных работ получать необходимо, чего сделано не было — общего собрания с такой повесткой в доме не проводилось. Представитель собственника этот факт тоже не оспорил.
И хотя представитель Александра Сычева полагал, что постановление принято в соответствии с административным регламентом и не нарушает права истцов, судьи все же приняли сторону жильцов.
Железнодорожный райсуд признал документ незаконным и отменил его в декабре 2022 года. А 21 марта уже 2023-го судебная коллегия по административным делам краевого суда согласилась с решением и оставила его без изменения, а апелляционную жалобу администрации района — без удовлетворения.
Информацию об этом опубликовала объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
Как сообщила altapress.ru ж житель дома Ольга Константинова, строительные работы здесь прекратили после того, как заявления поступили в суд — весной 2022 года.