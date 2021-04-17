Аварийный барак на 1-й Западной признали непригодным для жизни. Жильцов расселят

Об этом на встрече с жильцами дома сообщил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Пашковский.
По словам Пашковского, дом обследовали и признали непригодным для проживания. Здание подлежит сносу, его жильцов расселят.
Чтобы ускорить процесс расселения, собственников попросили в кратчайшие сроки предоставить правоустанавливающие документы на квартиры.
В течение десяти дней будет проведена оценка жилых помещений для определения их рыночной стоимости. После комитет ЖКХ подготовит проекты соглашений с жителями об их выкупе.
Что произошло
5 апреля в 21:20 на телефон 112 поступил звонок о возможном обрушении фасадной балки в многоквартирном доме по адресу ул. 1-я Западная, 51.
На место выехали сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю, управления ГОЧС Барнаула, руководители администрации города, городского комитета по ЖКХ и администрации Октябрьского района, полиция и медики.
Вячеслав Франк на месте координировал работу всех городских служб и эвакуацию жильцов.
Дом отключили от газа и электроснабжения.
Всех жильцов эвакуировали (55 человек), пострадавших нет.
Дом находится в непосредственном управлении, обслуживает ЖЭУ-6. В первом квартале 2019 года признан аварийным.