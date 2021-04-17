Аварийный барак на 1-й Западной признали непригодным для жизни. Жильцов расселят

После обрушения металлической балки в аварийном доме на ул. 1-я Западная, 51 в Барнауле, возникла реальная угроза взрыва бытового газа. Городские власти пришли к выводу, что дом пора сносить, сообщает пресс-служба мэрии.

В Барнауле произошло обрушение несущих конструкций в доме на ул. 1-я Западная, 51.

Об этом на встрече с жильцами дома сообщил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Пашковский.

По словам Пашковского, дом обследовали и признали непригодным для проживания. Здание подлежит сносу, его жильцов расселят.

Чтобы ускорить процесс расселения, собственников попросили в кратчайшие сроки предоставить правоустанавливающие документы на квартиры.

В течение десяти дней будет проведена оценка жилых помещений для определения их рыночной стоимости. После комитет ЖКХ подготовит проекты соглашений с жителями об их выкупе.

Что произошло

5 апреля в 21:20 на телефон 112 поступил звонок о возможном обрушении фасадной балки в многоквартирном доме по адресу ул. 1-я Западная, 51.

На место выехали сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю, управления ГОЧС Барнаула, руководители администрации города, городского комитета по ЖКХ и администрации Октябрьского района, полиция и медики.

Вячеслав Франк на месте координировал работу всех городских служб и эвакуацию жильцов.

Дом отключили от газа и электроснабжения.

Всех жильцов эвакуировали (55 человек), пострадавших нет.

Дом находится в непосредственном управлении, обслуживает ЖЭУ-6. В первом квартале 2019 года признан аварийным.