Жителям Алтая позволили в онлайн-режиме найти землю для жилья. Есть 29 участков

Жители Алтайского края могут в онлайн-режиме получить сведения о земельных участках для строительства жилья, сообщает мэрия Барнаула.

Сведения о земельных участках и территориях, которые можно использовать для строительства и вовлечь в оборот, граждане и предприниматели могут получить с помощью сервиса «Земля для стройки».

Новый сервис работает на портале Росреестра в разделе Публичная кадастровая карта.

«Для поиска земельных участков под застройку необходимо выбрать объект поиска «Жилищное строительство» и ввести в поисковую строку символ «*" для отображения доступных участков по всей стране или символы «ХХ:*", где «ХХ» — код интересующего региона страны», — разъяснили в алтайской Кадастровой палате.

Ресурс позволяет получить информацию о свободных земельных участках, рассчитать потенциальную стоимость, спрогнозировать будущие налоги и сборы, направить заявку на получение выбранного участка.

Недвижимость. Коттеджный поселок. Анна Зайкова.

На данный момент в Алтайском крае фонд земель, имеющих потенциал вовлечения в оборот жилищного строительства, включает 29 участков общей площадью 1271,66 га.

В Барнауле таких участков 14, Рубцовске — 7, Бийске — 5, Белокурихе — 2, Заринске — 1.

«Цель проекта — оказание всяческого содействия потенциальным инвесторам в освоении земель. Работа по выявлению земель, сбору данных, анализу эффективности их использования в целях жилищного строительства ведется в регионе на постоянной основе специально созданным оперативным штабом. Инвесторам, застройщикам, а также обычным гражданам сервис позволит просто покупать землю», — подчеркнул директор алтайской Кадастровой палаты Дмитрий Комиссаров.

Ранее сообщали, что в 2022 году на территории Алтайского края проведут государственную кадастровую оценку земельных участков.