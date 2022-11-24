Жизнь, как в сказке. Коттедж с духом Нового года продают за 20 мл рублей в Алтайском крае

Огромный коттедж с новогодним оформлением продают за 20 млн рублей. Она находится в Первомайском районе, селе Санниково, на Березовой улице, 11. Объявление размещено на Авито .

Дом очень большой — 372 кв. м. Он стоит на участке в 21 сотку. Один «жилой метр» стоит здесь 53 тыс. рублей.

Коттедж сделали полностью из кирпича. По словам владельцев, они живут на тихой улице. Рядом с ними протекает река и растет березовая роща. Город тоже находится недалеко — в 15 минутах.

В доме два этажа. Не так давно хозяева сделали капитальный ремонт. Они заменили электропроводку, отопление, полы, окна и двери. Отштукатурили и выровняли все стены. А также заменили старую лестницу на современную из бетона с отделкой деревом.

На первом этаже находятся кухня со столовой зоной и гостиная с большим жарким камином. Кроме того здесь есть комната для гостей, прачечная, ванная комната и кабинет.

Второй этаж занимает большой холл и четыре спальни. Также тут есть ванная комната и лоджия.

В Санниково есть продуктовые магазины, почта, школа, детский садик, а рядом автобусная остановка.