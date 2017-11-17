Недвижимость

ЖК "Большая Медведица": осталось всего семь акционных квартир

Сегодня, 10:07.
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Только в ноябре – последняя возможность получить в подарок индивидуальный сити-бокс на сумму от 200 тысяч рублей! Торопитесь – в наличие осталось всего семь акционных квартир!

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица". Фото : архив kapitalist.tv.

Покупатели, которые до конца ноября приобретут трехкомнатную квартиру в жилом комплексе "Большая Медведица", сэкономят больше 200 тысяч рублей и получат целых два ключа – от своего нового жилья и индивидуального сити-бокса.

Сити-бокс.
Сити-бокс.
Площадь этого специального помещения — до 20 кв.метров, а высота потолков — до 5 метров. Здесь новоселы смогут хранить любые крупногабаритные вещи – велосипед, детскую коляску или полное снаряжение для зимней рыбалки. Сити-боксы находятся в подземном паркинге. В этом помещении тепло даже зимой – сырость или холод будут не страшны вашим вещам.

Трехкомнатные квартиры-студии расположены в четвертом доме комплекса – это дом по адресу ул. Пролетарская, 150. Квартир осталось всего семь! Каждая – площадью более 80 кв.метров, с одной или двумя лоджиями с панорамным остеклением и отдельной гардеробной. Идеальное пространство для большой дружной семьи, в котором легко можно воплотить классические или дизайнерские решения.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".

ЖК "Большая Медведица" построена с учетом всех удобств, которые необходимы для современного городского человека. Здесь есть подземный паркинг, деловая и социальная инфраструктура в шаговой доступности, отсюда открываются прекрасные виды на историческую часть города, Обь и Нагорный парк.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".

Дом на Пролетарской, 150 сдается уже в четвертом квартале 2017 года! Строители заканчивают фасадные работы и ведут отделку квартир. На территории жилого комплекса расположены безопасные детские и спортивные площадки.

Детская площадка.
Детская площадка.

Приобрести квартиру в "Большой Медведице" легко. Предлагаются разнообразные способы покупки — полная оплата, ипотека, рассрочка до конца года, Trade-in. Жилой комплекс аккредитован в ведущих банках края: ПАО Сбербанк, ВТБ24 (ПАО), ОАО "Газпромбанк" и других.

Подробнее о новом предложении и жилом комплексе узнавайте по телефону 533-233 или на сайте gk-bm.ru. "Большая Медведица" в соцсетях: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбук".


Организатор акции: застройщик ООО "Адалин-Строй". Акция действительна до 30 ноября 2017 года. С проектной декларацией, а также условиями акции можно ознакомиться на сайте gk-bm.ru. Рассрочка предоставляется в рамках договора долевого участия между участником долевого строительства и застройщиком ООО "Адалин-Строй".

Источник: kapitalist.tv

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