Алексей Смертин получил должность советника президента в Российском футбольном союзе

Новый пост не помешает Смертину сохранить пост офицера РФС по борьбе с дискриминацией в российском футболе.

Ранее футболист уже занимал должность в союзе — в октябре 2018 года его назначили директором.

В пользу Алексея Смертина, который был капитаном сборной России и долгое время выступал в сильнейших европейских клубах, было то, что у него есть опыт работы в региональной федерации футбола в Алтайском крае и в международной сфере. Он являлся одним из послов прошедшего в России чемпионата мира по футболу.

Справка

С 1998 по 2006 год Смертин выступал за сборную России. В команде он сыграл 55 матчей. На клубном уровне футболист играл за английский «Челси» с 2003 по 2006 год, проведя часть времени в аренде в «Портсмуте» и «Чарльтоне». В России Смертин играл за элистинский «Уралан» с 1997 по 1998 год, московские клубы «Локомотив» с 1999 по 2000 год и «Динамо» в 2006. Завершил карьеру футболиста в 2009 году.