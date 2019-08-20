Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 августа
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Алексей Смертин получил должность советника президента в Российском футбольном союзе

Звезда мирового футбола и экс-депутат АКЗС Алексей Смертин стал советником президента Российского футбольного союза (РФС), сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу союза.

Алексей Смертин и Андрей Аршавин ответили на вопросы журналистов
Алексей Смертин и Андрей Аршавин ответили на вопросы журналистов
Олег Богданов

Новый пост не помешает Смертину сохранить пост офицера РФС по борьбе с дискриминацией в российском футболе.

Ранее футболист уже занимал должность в союзе — в октябре 2018 года его назначили директором.

В пользу Алексея Смертина, который был капитаном сборной России и долгое время выступал в сильнейших европейских клубах, было то, что у него есть опыт работы в региональной федерации футбола в Алтайском крае и в международной сфере. Он являлся одним из послов прошедшего в России чемпионата мира по футболу.

Справка

С 1998 по 2006 год Смертин выступал за сборную России. В команде он сыграл 55 матчей. На клубном уровне футболист играл за английский «Челси» с 2003 по 2006 год, проведя часть времени в аренде в «Портсмуте» и «Чарльтоне». В России Смертин играл за элистинский «Уралан» с 1997 по 1998 год, московские клубы «Локомотив» с 1999 по 2000 год и «Динамо» в 2006. Завершил карьеру футболиста в 2009 году.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость