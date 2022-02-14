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Спорт

Алтайские студенты записали клип в поддержку Олимпийской сборной России

Участники творческих коллективов АлтГУ записали клип в поддержку спортсменов, которые принимают участие в Олимпийских Играх в Пекине, сообщили в вузе.

Олимпиада-2022.
Олимпиада-2022.
Скриншот видео

Студенты призывают следить за победами олимпийцев, а особенно болеть за спортсменов из Алтайского края — биатлониста Даниила Серохвостова из Заринска и конькобежца Виктора Муштакова из Барнаула.

В записи участвовали вокальные группы АлтГУ «Yuna», «A.Voice» и «СибириЯ», а также ребята из ансамбля танца «Родники», театральной мастерской «Homo Artisticus» и студии дуэтного танца «Kub'a».

Помощь в съемках оказала спортивная школа хоккея имени Алексея Черепанова.

Режиссер клипа — Ульяна Горкунова, руководитель вокальной группы АлтГУ «Yuna».

Композиция создана по мотивам «Потеряли пацана» Tanir&Tyomcha.

Напомним, 12 февраля алтайские спортсмены уже выступили в своих дисциплинах, но медалей не выиграли. 13 февраля Даниил Серохвостов в пасьюте показал 39-й результат, допустив восемь промахов.

Зато российские лыжники впервые за 42 года взяли золото в эстафете Олимпиады.

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