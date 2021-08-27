Алтайский хоккеист Свечников получит 62 млн долларов за восемь лет в НХЛ

Переговоры о контракте с 21-летним нападающим начались еще в 2020 году.

«Я бы хотел остаться в „Каролине“ навсегда. Люблю эту команду и болельщиков. Минувший сезон был не лучшим для меня, но всем игрокам приходилось сложно. Расписание матчей было плотным, и формат чемпионата изменился. Было тяжело в этом плане», — подчеркнул Свечников.