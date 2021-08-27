Алтайский хоккеист Свечников получит 62 млн долларов за восемь лет в НХЛ

Переговоры о контракте с 21-летним нападающим начались еще в 2020 году.
«Я бы хотел остаться в „Каролине“ навсегда. Люблю эту команду и болельщиков. Минувший сезон был не лучшим для меня, но всем игрокам приходилось сложно. Расписание матчей было плотным, и формат чемпионата изменился. Было тяжело в этом плане», — подчеркнул Свечников.
Как отмечает издание, за три года в клубе Андрей заработал уважение тренеров, болельщиков и партнеров по команде. Чего только стоят предматчевые вопли Джордана Мартинука, выкрикивающего фамилию «Свечников».
Андрей Свечников — уроженец Барнаула. У хоккеиста есть старший брат Евгений Свечников, также играющий на позиции нападающего.
Семья жила в Барнауле, но несколько раз переезжала, чтобы получить доступ к лучшим командам для сыновей. Сначала переехали в Московскую область, затем в Казань, а в 2016 году — в США.
В 2020 году в шоу «Хоккейная ночь в Канаде» его эффектную шайбу в воротах признали лучшей в текущем сезоне.
«Я простой парень из Барнаула», — заявил ранее Андрей, подчеркнув, что остался русским на 100 процентов.