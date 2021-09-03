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Спорт

Алтайский пловец Роман Жданов станет знаменосцем на закрытии Паралимпиады

Бийчанин Роман Жданов, завоевавший четыре медали, станет знаменосцем команды Паралимпийского комитета России на церемонии закрытия Игр в Токио, сообщает ТАСС.

Роман Жданов.
Роман Жданов.
vk.com.

Об утверждении Жданова знаменосцем сборной России рассказал глава делегации команды ПКР Павел Рожков.

«Роман Жданов утвержден знаменосцем команды ПКР на церемонии закрытия летних Паралимпийских игр. Роман успешно выступает, установил два новых рекорда мира», — пояснил исполняющий обязанности президента организации.

Церемония закрытия Паралимпиады в Токио пройдет 5 сентября.

Напомним, Жданов завоевал четыре медали: золотые — на дистанциях 50 м брассом и 150 м комплексным плаванием (оба раза с мировым рекордом), бронзовые — на дистанциях 100 м и 200 м вольным стилем.

Роман Жданов.
Роман Жданов.
altaisport.ru.

Накануне алтайского инваспортсмена поздравил с «золотым триумфом» президент России Владимир Путин.

Алтайский край на Паралимпиаде представляют шесть спортсменов: слабовидящие легкоатлеты Егор Шаров и Александр Костин, пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата Роман Жданов, Егор Ефросинин, Артур Кубасов и Юрий Лучкин.

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