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Спорт

С «золотым» триумфом на Паралимпиаде поздравил Путин алтайского пловца

Президент России Владимир Путин направил поздравление пловцу из Бийска Роману Жданову в связи с победой на Паралимпиаде в Токио. Текст опубликовала пресс-служба Кремля.

Владимир Путин встретился с российскими спортсменами.
Владимир Путин встретился с российскими спортсменами.
kremlin.ru

Владимир Путин,
президент России:

Поздравляю Вас с «золотым» триумфом.

В соревнованиях по плаванию на 50-метровой дистанции брассом Вы ярко и убедительно проявили свои лидерские качества, характер и волю, заслуженно стали не только обладателем высшей награды XVI Паралимпийских летних игр, но и установили новый мировой рекорд. Этот успех искренне разделяют с Вами тренеры-наставники, родные и Ваши болельщики.

От души желаю Вам удачи в покорении спортивных вершин.

Как уже сообщалось, Роман проплыл дистанцию за 46,49, установив мировой рекорд в классе SB3.

Роман Жданов.
Роман Жданов.
altaisport.ru.

Алтайский край на Паралимпиаде представляют шесть спортсменов: слабовидящие легкоатлеты Егор Шаров и Александр Костин, пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата Роман Жданов, Егор Ефросинин, Артур Кубасов и Юрий Лучкин.

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