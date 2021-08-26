С «золотым» триумфом на Паралимпиаде поздравил Путин алтайского пловца

Владимир Путин,
президент России:
Поздравляю Вас с «золотым» триумфом.
В соревнованиях по плаванию на 50-метровой дистанции брассом Вы ярко и убедительно проявили свои лидерские качества, характер и волю, заслуженно стали не только обладателем высшей награды XVI Паралимпийских летних игр, но и установили новый мировой рекорд. Этот успех искренне разделяют с Вами тренеры-наставники, родные и Ваши болельщики.
От души желаю Вам удачи в покорении спортивных вершин.
Как уже сообщалось, Роман проплыл дистанцию за 46,49, установив мировой рекорд в классе SB3.
Алтайский край на Паралимпиаде представляют шесть спортсменов: слабовидящие легкоатлеты Егор Шаров и Александр Костин, пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата Роман Жданов, Егор Ефросинин, Артур Кубасов и Юрий Лучкин.