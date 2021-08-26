С «золотым» триумфом на Паралимпиаде поздравил Путин алтайского пловца

Поздравляю Вас с «золотым» триумфом.

В соревнованиях по плаванию на 50-метровой дистанции брассом Вы ярко и убедительно проявили свои лидерские качества, характер и волю, заслуженно стали не только обладателем высшей награды XVI Паралимпийских летних игр, но и установили новый мировой рекорд. Этот успех искренне разделяют с Вами тренеры-наставники, родные и Ваши болельщики.

От души желаю Вам удачи в покорении спортивных вершин.