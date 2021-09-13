Алтайский росгвардеец выиграл медаль в плавании с автоматом

Представитель Росгвардии по Алтайскому краю выиграл медаль в ведомственных соревнованиях — плавании с автоматом Калашникова в форменном обмундировании. Состязания прошли в Ангарске Иркутской области.

Первым пришел гвардеец из Красноярского края, второе место за сотрудником специального отряда быстрого реагирования «Сапсан» из Хакасии, а бронзу взял представитель Алтайского края.

За призы окружного турнира боролись спортсмены из разных территориальных управлений, воинских частей и соединений.

Плавании с автоматом Калашникова в форменном обмундировании — одна из самых зрелищных и сложных дисциплин, отметили в хакасском управлении Росгвардии.

Ранее алтайская Росгвардия показала сотрудницу, покорившую жюри конкурса красоты, а сотрудник ОМОН из Алтайского края завоевал титул чемпиона по смешанному боевому единоборству ММА.