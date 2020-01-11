Алтайский спортсмен стал чемпионом Европы и поставил рекорд

Первый день соревнований состоялся 10 января в Нидерландах.

Российская команда в составе Руслана Мурашова, Виктора Муштакова и Павла Кулижникова выиграла командный спринт с рекордным для равнинных катков временем — 1.18, 92. На втором месте норвежцы (1.20,18), на третьем — швейцарцы (1.21,44).

Одним из первых мужскую спринтерскую команду поздравил наш земляк Сергей Клевченя, тренер женской сборной России по спринту, которая тоже выиграла командную спринтерскую гонку. На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качан.

Виктор Муштаков,

чемпион Европы:

Ощущения непередаваемые, все-таки это мое первое выступление на чемпионате Европы, и сразу золото. Просто вау! Очень хороший слаженный бег получился у нас с командой, а главное отличный результат. В Херенвене — нереальная атмосфера, очень много болельщиков. Но останавливаться рано, впереди ещё два соревновательных дня.

Поздно вечером в субботу мужчины и женщины выйдут на дистанцию спринта. Любопытно что в мужской части соревнований лидеры сборной России Павел Кулижников и Виктор Муштаков побегут вместе в заключительном, десятом забеге. Также в программе дня — стайерские дистанции 3 тыс. метров (женщины) и 5 тыс. метров (мужчины).