Американский спортсмен заявил, что поведение российской фигуристки было таким же плохим, как и катание

Александра Трусова разрыдалась по окончании соревнований и не хотела выходить на награждение.

«У всех есть золотая медаль, а у меня нет», — сказала спортсменка.

«Все смотрели на ее слезы. Она плакала и не хотела идти на подиум. Она считала, что должна была стать первой. Ее поведение было столь же плохим, как и ее катание. Это было ужасно», — сказал Риппон в эфире в Twitter.

Золото в личном турнире выиграла россиянка Анна Щербакова.

Ранее спортивный психолог оценила реакцию «Русской ракеты» Трусовой после серебра на Играх.

«Вполне понятна реакция Александры Трусовой после серебра, которая единственная в мире собрала в программе пять четверных прыжков, показала свой максимум технической и психологической готовности! Ее второе место для нее очень досадно и обидно! Реакция Трусовой на результат является психологической нормой здорового человека, углом отреагирования на стресс, когда ожидания не совпадают с полученными результатами», — пояснила психолог.

По словам эксперта, эмоция не поддается рациональному объяснению. Для профессиональных спортсменов проигрыш на Олимпийских играх по степени значимости равносилен тяжелой утрате.