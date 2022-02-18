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Спорт

Вопрос об участии несовершеннолетних на Олимпийских играх рассмотрит МОК

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о необходимости возрастного ценза на Играх.

Президент МОК Томас Бах и президент РФ Владимир Путин.
Президент МОК Томас Бах и президент РФ Владимир Путин.
kremlin.ru

Ответ Баха прозвучал в ответ на вопрос о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к Олимпийским играм — 2022 в Пекине. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил 15-летней спортсменке продолжить выступления, несмотря на положительный допинг-тест.

«Есть вопросы, которые необходимо решить, это касается проблемы несовершеннолетних на соревнованиях для взрослых. Наш исполком начал думать об этом, это требует тщательного обсуждения и консультаций», — приводит слова главы МОК ТАСС.

По словам Баха, к обсуждению вопроса нужно подключить как представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), так и международные и национальные федерации по видам спорта.

17 февраля Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских играх. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе, пишет Газета.Ru.

Первое место завоевала Анна Щербакова. Серебряная медаль досталась еще одной россиянке — Александре Трусовой.

Скандал

Во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество.

Ранее Алина Кабаева прокомментировала допинг-скандал с российской фигуристкой.

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