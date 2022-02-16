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Спорт

Американское СМИ рассказало о роли российского лыжника в победах норвежского

Американское СМИ NBC Sports в своей статье порассуждало о противостоянии норвежского лыжника Йоханнеса Клебо и россиянина Александра Большунова.

Олимпиада.
Олимпиада.
CC0

«Если проводить параллели с известной игрой „кошки-мышки“, то норвежец Йоханнес Клебо никогда бы не стал шестикратным чемпионом мира и трехкратным победителем Олимпийских игр, если бы Александр Большунов, один из самых главных его конкурентов, постоянно не наступал бы ему на хвост», — говорится в статье.

На Олимпийских играх в Пекине Большунов два раза добирался до медалей высшей пробы — в скиатлоне и мужской эстафетной гонке. Также он один раз останавливался в шаге от золота в гонке с раздельным стартом. У Клебо лишь одна золотая награда на Играх-2022 в спринте свободным стилем.

Для Большунова эти золотые награды стали первыми в коллекции, в то время как у норвежца уже было завоевано три золота на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году, напоминает Газета.Ru.

16 февраля на Играх в Пекине пройдет командный спринт классическим стилем у мужчин и женщин.

Россию будут представлять пары Наталья Непряева-Юлия Ступак и Александр Большунов-Александр Терентьев.

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