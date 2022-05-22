Артем Дзюба в костюме Дэдпула сообщил об уходе из «Зенита»

33-летний форвард «Зенита» Артем Дзюба сообщил об уходе из клуба, записав видео в костюме Дэдпула.

«Питер, спасибо за всё!» — написал Дзюба в Telegram-канале. На видео футболист собрал самые яркие моменты из своей карьеры.

В конце ролика футболист снял с себя маску героя и обратился к болельщикам. «Ну, а теперь, дружок, пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения», — сказал он, не делая никаких подробностей о своем будущем.

Артем Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он четыре раза становился чемпионом России, четырежды выигрывал Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка страны, пишут «Известия».

Футболист покинет команду на правах свободного агента, его контракт истекает в конце июня 2022 года, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, в октябре прошлого года нападающего «Зенита» Артема Дзюбу признали лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России по футболу.