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Спорт

Сборная России по-крупному проиграла Дании и попрощалась с ЕВРО-2020

Российская сборная по футболу так и не смогла попасть в плей-офф, уступив команде Дании в матче группового этапа чемпионата Европы со счетом 4:1, передает РИА Новости.

Мяч. Стадион. Футбол
Мяч. Стадион. Футбол
СС0

Встреча прошла в Копенгагене 21 июня. Счет открыли хозяева поля — Миккель Дамсгор забил гол в ворота соперника на 38-й минуте. После этого на 59-й минуте гол забил Юссуф Поульсен, на 79-й — Андреас Кристенсен, и затем ворота Сафонова поразил Йоаким Мекле.

В составе сборной России на 70-й минуте отличился Артем Дзюба — он забил гол в пенальти.

Таким образом, российские футболисты остались в группе B с тремя очками и не попали в плей-оф.

Напомним, 20 июня нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен в интервью заявил, что его команда обязана обыграть Россию. «Если не способен обыграть такую ​​команду, как Россия, то не заслуживаешь плей-офф», — добавил он.

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