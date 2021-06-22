Сборная России по-крупному проиграла Дании и попрощалась с ЕВРО-2020

Встреча прошла в Копенгагене 21 июня. Счет открыли хозяева поля — Миккель Дамсгор забил гол в ворота соперника на 38-й минуте. После этого на 59-й минуте гол забил Юссуф Поульсен, на 79-й — Андреас Кристенсен, и затем ворота Сафонова поразил Йоаким Мекле.
В составе сборной России на 70-й минуте отличился Артем Дзюба — он забил гол в пенальти.
Таким образом, российские футболисты остались в группе B с тремя очками и не попали в плей-оф.
Напомним, 20 июня нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен в интервью заявил, что его команда обязана обыграть Россию. «Если не способен обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживаешь плей-офф», — добавил он.