Барнаульская гимнастка получила гражданство Беларуси

Барнаульская гимнастка Анастасия Салос получила гражданство Беларуси. Об этом рассказала ТАСС главный тренер белорусской сборной по художественной гимнастике Ирина Лепарская.

Также паспорт Беларуси и право выступать за страну получила гимнастка Анна Каменщикова.

Уточняется, что Анастасия Салос переехала в Беларусь в 2014 году. Она мастер спорта международного класса и участница Олимпийских игр в Токио.

Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о выдаче гражданства 365 людям, в том числе пяти российским спортсменам.

Ранее барнаульская спортсменка завоевала свою первую бронзу чемпионата страны по дзюдо.

Между тем олимпийский чемпион призвал коллег не менять гражданство России.