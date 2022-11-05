5 ноября
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Спорт

Барнаульская гимнастка получила гражданство Беларуси

Барнаульская гимнастка Анастасия Салос получила гражданство Беларуси. Об этом рассказала ТАСС главный тренер белорусской сборной по художественной гимнастике Ирина Лепарская.

Гимнастика.
Гимнастика.
unplash.com.

Также паспорт Беларуси и право выступать за страну получила гимнастка Анна Каменщикова.

Уточняется, что Анастасия Салос переехала в Беларусь в 2014 году. Она мастер спорта международного класса и участница Олимпийских игр в Токио.

Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о выдаче гражданства 365 людям, в том числе пяти российским спортсменам.

Ранее барнаульская спортсменка завоевала свою первую бронзу чемпионата страны по дзюдо.

Между тем олимпийский чемпион призвал коллег не менять гражданство России.

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