Барнаульская гимнастка получила гражданство Беларуси

Также паспорт Беларуси и право выступать за страну получила гимнастка Анна Каменщикова.
Уточняется, что Анастасия Салос переехала в Беларусь в 2014 году. Она мастер спорта международного класса и участница Олимпийских игр в Токио.
Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о выдаче гражданства 365 людям, в том числе пяти российским спортсменам.
Ранее барнаульская спортсменка завоевала свою первую бронзу чемпионата страны по дзюдо.
Между тем олимпийский чемпион призвал коллег не менять гражданство России.