Барнаульские дети сыграют матч против экс-футболиста «Челси»

В Барнауле пройдет гала-матч, в котором юные спортсмены сыграют против команды профессионалов: Алексея Смертина, Дмитрия Сычева и Евгения Алдонина, сообщает мэрия.

25 февраля в Барнауле пройдет очередной этап Первого всероссийского благотворительного турнира по футболу «Чемпионат Победителей».

В нем участвуют дети из детских домов и неполных семей, подростки с ограниченными возможностями из Барнаула и Алтайских районов.

Восемь детских команд из Алтайского края выйдут на поле футбольного манежа «Темп», чтобы побороться за путевку в суперфинал турнира в Москве.

Соревнования пройдут по классической схеме: групповой этап и плей-офф.

Кульминация турнира — гала-матч. Дети сыграют против команды профессионалов, в которой состоят бывшие футболисты сборной России Алексей Смертин, Дмитрий Сычёв и Евгений Алдонин.

Ранее Алексей Смертин посетил открытие футбольного турнира в Барнауле.