Барнаульские дети сыграют матч против экс-футболиста «Челси»

25 февраля в Барнауле пройдет очередной этап Первого всероссийского благотворительного турнира по футболу «Чемпионат Победителей».
В нем участвуют дети из детских домов и неполных семей, подростки с ограниченными возможностями из Барнаула и Алтайских районов.
Восемь детских команд из Алтайского края выйдут на поле футбольного манежа «Темп», чтобы побороться за путевку в суперфинал турнира в Москве.
Соревнования пройдут по классической схеме: групповой этап и плей-офф.
Кульминация турнира — гала-матч. Дети сыграют против команды профессионалов, в которой состоят бывшие футболисты сборной России Алексей Смертин, Дмитрий Сычёв и Евгений Алдонин.
Ранее Алексей Смертин посетил открытие футбольного турнира в Барнауле.