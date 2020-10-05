Барнаульским баскетболистам засчитали поражение за несыгранный из-за «короны» матч

«Совсем не так мы хотели бы попасть в 1/8 турнира, но в связи с наличием положительных тестов на COVID-19 у игроков „Барнаула“ игра, запланированная на 4 октября, не состоится. В связи с невозможностью переноса игры в установленные турниром сроки проведения этапа команда соперника снята с Кубка России, мы идем дальше», — говорится в сообщении клуба соперников «Руна».
Москвичи пожелали игрокам «Барнаула» скорейшего выздоровления и возвращения на паркет.
Ранее стало известно, что домашние матчи хоккейного клуба «Динамо-Алтай» не состоятся — часть игроков заразились коронавирусом.