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Спорт

Барнаульским баскетболистам засчитали поражение за несыгранный из-за «короны» матч

Матч 1/16 финала Кубка России по баскетболу между БК «Барнаул» и московской «Руной» отменился, а барнаульцам засчитано поражение, сообщил «Алтайский спорт». Команда не смогла сыграть из-за того, что двое участников заболели коронавирусом.

Баскетбольный матч "Барнаул" - "Металлург", 27 сентября 2020 года.
Баскетбольный матч "Барнаул" - "Металлург", 27 сентября 2020 года.
https://vk.com/bc_barnaul

«Совсем не так мы хотели бы попасть в 1/8 турнира, но в связи с наличием положительных тестов на COVID-19 у игроков „Барнаула“ игра, запланированная на 4 октября, не состоится. В связи с невозможностью переноса игры в установленные турниром сроки проведения этапа команда соперника снята с Кубка России, мы идем дальше», — говорится в сообщении клуба соперников «Руна».

Москвичи пожелали игрокам «Барнаула» скорейшего выздоровления и возвращения на паркет.

Ранее стало известно, что домашние матчи хоккейного клуба «Динамо-Алтай» не состоятся — часть игроков заразились коронавирусом.

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