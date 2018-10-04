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Барнаульский депутат стал абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу

Депутат барнаульской городской Думы Алексей Меркулов стал абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу. Турнир прошел в Екатеринбурге, куда приехали 3 200 спортсменов, сообщает сайт барнаульской городской Думы.

Барнаульский депутат стал абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу.
Барнаульский депутат стал абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу.
duma-barnaul.ru

В элитарном дивизионе спортсмены не разделены на весовые категории: собственный вес барнаульца — 97 кг, а вес тяжелейшего соперника —160 кг.

Алексей Меркулов рассказал, что давно шел к титулу, но всегда что-то мешало: то травма, то работа. Однако в этот раз все получилось.

Конечно, я счастлив, хотя это уже восьмой по счету титул чемпиона мира, но именно элитарный дивизион, без весовых категорий, выиграл впервые, — отметил депутат.

Сейчас Алексей Меркулов готовится к еще одному турниру этого года — «Ярость стихий-2», который пройдет в начале декабря в Москве.

Меркулов — мастер спорта международного класса, чемпион и рекордсмен по пауэрлифтингу, директор сети тренажерных залов «Рельеф».

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