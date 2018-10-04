Барнаульский депутат стал абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу.

В элитарном дивизионе спортсмены не разделены на весовые категории: собственный вес барнаульца — 97 кг, а вес тяжелейшего соперника —160 кг.
Алексей Меркулов рассказал, что давно шел к титулу, но всегда что-то мешало: то травма, то работа. Однако в этот раз все получилось.
Конечно, я счастлив, хотя это уже восьмой по счету титул чемпиона мира, но именно элитарный дивизион, без весовых категорий, выиграл впервые, — отметил депутат.
Сейчас Алексей Меркулов готовится к еще одному турниру этого года — «Ярость стихий-2», который пройдет в начале декабря в Москве.
Меркулов — мастер спорта международного класса, чемпион и рекордсмен по пауэрлифтингу, директор сети тренажерных залов «Рельеф».