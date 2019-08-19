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Спорт

Барнаульский футболист забил супер-гол и стал лучшим бомбардиром чемпионата России

Воспитанник алтайского футбола Александр Соболев забил победный гол в матче 6-го тура чемпионата России. Самарские «Крылья Советов» обыграли «Урал» 3:1, пишет «Алтайский спорт».

Футбол.
Футбол.
СС0.

Эффектный удар Соболев выполнил с дальней дистанции — 35 метров.

Гол стал для форварда пятым в сезоне и он вышел в лидеры гонки бомбардиров премьер-лиги.

«Крыльям» удалось прервать серию из четырех поражений подряд и покинуть зону стыковых матчей.

«Я бы не сказал, что мы находились в кризисе. Просто не добивались результата. Сегодня победили. Думаю, черная полоса, если она и была, то сегодня действительно закончилась», — сказал Соболев в интервью «Спорт-Экспресс».

Нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Соболев — воспитанник «Динамо-Барнаул».

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