Барнаульский футболист забил супер-гол и стал лучшим бомбардиром чемпионата России

Эффектный удар Соболев выполнил с дальней дистанции — 35 метров.

Гол стал для форварда пятым в сезоне и он вышел в лидеры гонки бомбардиров премьер-лиги.

«Крыльям» удалось прервать серию из четырех поражений подряд и покинуть зону стыковых матчей.

«Я бы не сказал, что мы находились в кризисе. Просто не добивались результата. Сегодня победили. Думаю, черная полоса, если она и была, то сегодня действительно закончилась», — сказал Соболев в интервью «Спорт-Экспресс».