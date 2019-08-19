Барнаульский футболист забил супер-гол и стал лучшим бомбардиром чемпионата России

Эффектный удар Соболев выполнил с дальней дистанции — 35 метров.
???????? Пятый гол Александра Соболева в чемпионате.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 17, 2019
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Гол стал для форварда пятым в сезоне и он вышел в лидеры гонки бомбардиров премьер-лиги.
«Крыльям» удалось прервать серию из четырех поражений подряд и покинуть зону стыковых матчей.
«Я бы не сказал, что мы находились в кризисе. Просто не добивались результата. Сегодня победили. Думаю, черная полоса, если она и была, то сегодня действительно закончилась», — сказал Соболев в интервью «Спорт-Экспресс».
Нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Соболев — воспитанник «Динамо-Барнаул».