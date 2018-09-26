Барнаульский гимнаст вошел в сборную России на юношеские Олимпийские игры

В июне в Баку на квалификационных соревнованиях, которые были отборочными на юношеские Олимпийские игры, Сергей Найдин стал вторым.
Спортсмен родился в Барнауле. В 2016 году стал победителем и призёром первенства Европы (Берн, Швейцария), а также чемпионом первенства России. Кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике, сообщает «Алтайский спорт».
Юношеские Олимпийские игры для молодых людей 15−18 лет пройдут в Аргентине 6−18 октября. От каждой страны в гимнастических состязаниях может участвовать только один спортсмен.