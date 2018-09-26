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Барнаульский гимнаст вошел в сборную России на юношеские Олимпийские игры

17-летний гимнаст Сергей Найдин, воспитанник спортшколы олимпийского резерва Сергея Хорохордина, в составе сборной выступит на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе (Аргентина), сообщает «Алтайский спорт».

Спортсмен Сергей Найдин
Спортсмен Сергей Найдин
vk.com/id306829274

В июне в Баку на квалификационных соревнованиях, которые были отборочными на юношеские Олимпийские игры, Сергей Найдин стал вторым.

Спортсмен родился в Барнауле. В 2016 году стал победителем и призёром первенства Европы (Берн, Швейцария), а также чемпионом первенства России. Кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике, сообщает «Алтайский спорт».

Юношеские Олимпийские игры для молодых людей 15−18 лет пройдут в Аргентине 6−18 октября. От каждой страны в гимнастических состязаниях может участвовать только один спортсмен.

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