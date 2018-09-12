Россиянка выиграла два золота на чемпионате мира по художественной гимнастике

Россиянка Дина Аверина завоевала две золотые медали в один день на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии. сообщил ТАСС.

Дина Аверина сначала лучше всех исполнила упражнения с обручем, а затем была первой с мячом. Это золото чемпионатов мира стало для нее пятым в карьере. У Дины есть сестра-близнец Арина. Она тоже гимнастка, чемпионка Европы, участвовала и в этом чемпионате мира, но призовое место не заняла — причиной стал перерыв из-за недавней травмы плеча.

Во втором соревновании второе место заняла Александра Солдатова, которая в третий раз стала серебряным призером чемпионата мира. Также в ее активе две золотые медали мировых первенств, два золота чемпионатов Европы.

Третьей стала итальянка Александра Аджурджукулезе.