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Россиянка выиграла два золота на чемпионате мира по художественной гимнастике

Россиянка Дина Аверина завоевала две золотые медали в один день на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии. сообщил ТАСС.

Гимнастки Дина и Арина Аверины.
Гимнастки Дина и Арина Аверины.
@arishadina1998

Дина Аверина сначала лучше всех исполнила упражнения с обручем, а затем была первой с мячом. Это золото чемпионатов мира стало для нее пятым в карьере. У Дины есть сестра-близнец Арина. Она тоже гимнастка, чемпионка Европы, участвовала и в этом чемпионате мира, но призовое место не заняла — причиной стал перерыв из-за недавней травмы плеча.

Во втором соревновании второе место заняла Александра Солдатова, которая в третий раз стала серебряным призером чемпионата мира. Также в ее активе две золотые медали мировых первенств, два золота чемпионатов Европы.

Третьей стала итальянка Александра Аджурджукулезе.

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