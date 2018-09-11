Российский спортсмен покинул страну и пытается заработать на олимпийских апартаментах

Олимпийский чемпион, российский шорт-трекист Виктор Ан сдает в аренду квартиру, полученную после победы на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Объявление о сдаче трехкомнатных апартаментов в элитном жилом комплексе «Александр Невский» в Петербурге появилось на сайте о недвижимости. «Собеседник» отмечает, что с поиском жильцов Ану помогает агентство экс-вратаря сборной РФ Вячеслава Малафеева. Цена месяца аренды квартиры составляет 50 тысяч рублей.

В квартире есть мебель и бытовая техника. Сдается и парковочное место — но оно оплачивается отдельно, пишет ura.ru.

Квартира появилась в базе за несколько дней до того, как конькобежец объявил о своем отъезде из России, сообщает «Газета.ru». По предварительной информации, спортсмен возвращается в Корею по семейным обстоятельствам.

Российское гражданство

26 декабря 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о предоставлении Ан Хён Су гражданства России. При смене гражданства конькобежец взял себе имя Виктор Ан.

Спортивные достижения

Виктор Ан стал трехкратным чемпионом Олимпиады-2006 и 18-кратным чемпионом мира в составе сборной Южной Кореи. В 2011 году он перешел в национальную команду России, в ее составе он трижды завоевал «золото» ОИ-2014, дважды — чемпионатов мира и восемь раз — чемпионатов Европы. За победу на Олимпиаде ему также подарили таунхаус в элитном поселке «Олимпийская деревня Новогорск» и двухкомнатную квартиру в Обнинске, пишет «Рамблер».

Допинг-скандал

Виктор Ан в числе других российских спортсменов не получил приглашения на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане от Международного олимпийского комитета. В МОК отказались объяснить причину недопуска, заявив, что эти спортсмены «не соответствуют критериям, необходимым для приглашения».

СМИ писали, что такое решение было принято из-за присутствия их имен в базе Московской антидопинговой лаборатории, которую возглавлял информатор WADA Григорий Родченков.

В добрый путь

Глава Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов сообщил, что 32-летний шорт-трекист отказался работать в России в качестве тренера. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что Ан вернется в Южную Корею, и в ОКР с уважением относятся к его решению. Дальнейшая жизнь Ана также будет связана со спортом.