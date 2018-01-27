МОК отказался отвечать олимпийскому чемпиону Виктору Ану

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на письмо, направленное президенту организации Томасу Баху шестикратным олимпийским чемпионом, российским конькобежцем корейского происхождения Виктором Аном — по вопросу о его отстранении от участия в Играх-2018 в Пхенчхане.
"Для защиты прав вовлеченных лиц МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи. В прошлую пятницу был опубликован релиз, который объясняет, как процесс работает и как проходил выбор для пула спортсменов, которые могут быть рассмотрены для приглашения на Олимпиаду", — говорится в ответе пресс-службы МОК на письмо Ана, пишет "Р-Спорт".
Подытоживая заявление, в пресс-службе заявили, что им "нечего добавить".
Ранее стало известно, что МОК опубликовал на своем сайте свод правил поведения для "олимпийских атлетов из России", других членов делегации и "связанных с ними лиц", пишет polit.ru.
В правилах, в частности, прописано, что в Пхенчхане членам российской делегации рекомендуется воздерживаться от любой публичной демонстрации национального флага, гимна, эмблем и символов.
Запрещена любая форма публичной коммерческой, политической, расовой, религиозной пропаганды, в том числе на спортивной одежде, аксессуарах, оборудовании на спортсменах и участниках Олимпиады. Запрещено участие в альтернативных церемониях награждения.
Продажа российской формы с национальными эмблемами на олимпийских объектах также запрещена.
Справка
Виктор Ан является шестикратным олимпийским чемпионом, три золотых медалей из этих шести он завоевал в 2014 году в Сочи (с этого года он выступает за Россию). Он последовательно отрицает, что когда-либо употреблял запрещенные WADA препараты.
Виктор Ан (до декабря 2011 года — Ан Хён Су (род. 23 ноября 1985 года, Сеул, Республика Корея) — российский шорт-трекист, до декабря 2011 года представлявший на международных соревнованиях Республику Корея. Многократный чемпион Европы, России и Республики Корея. Рекордсмен Олимпийских игр по количеству золотых медалей в шорт-треке (6), а также единственный спортсмен-мужчина, выигравший три золотые медали зимних Игр в составе сборной России. Самый титулованный шорт-трекист в истории.
15 августа 2011 года Союз конькобежцев России сообщил, что совместно с министерством спорта РФ они обратились в Комиссию по вопросам гражданства при президенте Российской Федерации о предоставлении российского гражданства Ан Хён Су. 26 декабря 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о предоставлении Ан Хён Су гражданства России. При смене гражданства конькобежец взял себе имя Виктор Ан.
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