Флаг в спальне: МОК опубликовал правила поведения российских спортсменов на Играх-2018

Международный олимпийский комитет опубликовал правила поведения российских спортсменов и членов делегации на Олимпиаде-2018 в Южной Корее, сообщает ТАСС.
В правилах, в частности, прописано, что в Пхенчхане членам российской делегации рекомендуется воздерживаться от любой публичной демонстрации национального флага, гимна, эмблем и символов. Кроме того, российские спортсмены должны подписать декларацию, которая предполагает отлучение от Олимпиады-2018 за нарушение правил МОК.
"Воздерживаться от любой формы публичной активности, общения в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России", — говорится в правилах.
При этом в олимпийской деревне национальный флаг можно вывешивать в спальнях и закрытых помещениях, но с предварительного одобрения МОК.
Запрещена любая форма публичной коммерческой, политической, расовой, религиозной пропаганды, в том числе на спортивной одежде, аксессуарах, оборудовании на спортсменах и участниках Олимпиады. Запрещено участие в альтернативных церемониях награждения.
Продажа российской формы с национальными эмблемами на олимпийских объектах также запрещена, пишет bfm.ru.
Факт
Международный олимпийский комитет создал группу, которая будет отслеживать соблюдение условий выступления атлетов из России на Олимпиаде-2018.
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