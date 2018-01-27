Флаг в спальне: МОК опубликовал правила поведения российских спортсменов на Играх-2018

В правилах, в частности, прописано, что в Пхенчхане членам российской делегации рекомендуется воздерживаться от любой публичной демонстрации национального флага, гимна, эмблем и символов. Кроме того, российские спортсмены должны подписать декларацию, которая предполагает отлучение от Олимпиады-2018 за нарушение правил МОК.

"Воздерживаться от любой формы публичной активности, общения в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России", — говорится в правилах.

При этом в олимпийской деревне национальный флаг можно вывешивать в спальнях и закрытых помещениях, но с предварительного одобрения МОК.

Запрещена любая форма публичной коммерческой, политической, расовой, религиозной пропаганды, в том числе на спортивной одежде, аксессуарах, оборудовании на спортсменах и участниках Олимпиады. Запрещено участие в альтернативных церемониях награждения.

Продажа российской формы с национальными эмблемами на олимпийских объектах также запрещена, пишет bfm.ru.

Факт

Международный олимпийский комитет создал группу, которая будет отслеживать соблюдение условий выступления атлетов из России на Олимпиаде-2018.