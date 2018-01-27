Икра и пляски отменяются: "Русского дома" в Пхенчхане не будет

"Так как в доме болельщиков традиционно проходили церемонии чествования спортсменов, которые победили на Играх, большого смысла организовывать его ОКР не видит", — сказал Жуков.

Между тем он не стал отрицать, что "Русский дом" может создать другая организация. Впервые его прообраз появился на летней Олимпиаде 1992 года в Барселоне. Он располагался в небольшом арендованном особняке в одном из пригородов.

На зимних Играх в Лиллехаммере "Русский дом" был организован как место отдыха спортсменов. Он размещался в небольшой бревенчатой постройке.

В 1996 году в Атланте формат "Русского дома" изменился. Туда стали приглашать на встречи со спортсменами болельщиков и журналистов. Также там проводились мероприятия, посвященные русской культуре и традициям.

"Русский дом" на зимней Олимпиаде 2006 года в Турине занимал многоэтажное помещение на территории бывшей фабрики по производству одежды площадью около двух тысяч квадратных метров. Его открытие ознаменовалось скандалом: Всемирный фонд дикой природы обвинил организаторов приема в контрабандном вывозе из России 25 килограммов черной икры, которой угощали гостей, пишет bfm.ru.

Вечеринки в "Русском доме" стали заметным событием в культурной жизни олимпийского Ванкувера в 2010 году, писал bbc.com. "Русский дом", расположившийся в здании Научного Музея, являлся одной из визитных карточек города. Ссреди гостей "Русского Дома", каждый вечер танцующих в "Шарике" (так между собой жители Ванкувера называют Научный Музей), настроение можно описать следующими словами: "Если не выиграем, так повеселимся на полную катушку! И где наша не пропадала!"

"Русский дом" в Ванкувере должен был стать центром российского спорта и символом побед наших атлетов. Однако вышло так, что для российских болельщиков он стал символом пьянства и траты внушительных денежных средств. Все это происходило на фоне провального выступления сборной России, писал infox.ru. "Русский дом" в Ванкувере — это наш не только дневной, но и ночной позор. Тусовки, фейерверки, пьянки, очень средняя попса. Какой настрой может быть у спортсменов, которые находятся в энергетике этого шабаша и вертепа? Плющенко, Третьяк, Роднина, некоторые хоккеисты с возмущением говорили о том беспределе, который устроили в "Русском доме". Интересно, что все спортивные заправилы, которые это устроили, — члены партии "Единая Россия", — заявлял в 2010 году изданию "Деловой Петербург" писатель-сатирик Михаил Задорнов.

После были "разборы полетов" и уже на Олимпиаде-2014 в Сочи "Русский дом" выполнил свою миссию.