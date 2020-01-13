Барнаульский хоккеист может повторить путь Овечкина в НХЛ

«Он еще молодой парень, но уже стал лидером „Каролины“. Думаю, этот нападающий способен повторить путь Овечкина в НХЛ и много лет показывать классный хоккей. Не хочется его перехваливать, но Андрей суперталант. Уже набрал 40 очков за половину сезона. С 1995 года среди игроков до 20 лет больше было только у Кросби и Макдэвида. В его карьере большая заслуга родителей, которые переезжали из одного города в другой, чтобы у Андрея и Евгения (старший брат, нападающий — прим. ред.) появились шансы заиграть на серьезном уровне. Из Барнаула в Балашиху, из Балашихи в Казань. А в 16 лет приняли решение отправить Андрея в США, где уже выступал Евгений», — цитируют Яшина «Известия».

«Каролина» выбрала Свечникова на драфте НХЛ 2018 года под общим 2-м номером, пишет sport24.ru. В нынешнем сезоне 19-летний россиянин провел в регулярном чемпионате 45 матчей и набрал 42 (18+24) очка.

Он делит первое место в списке бомбардиров команды с Теуво Терявяйненом.

В октябре-2019 Андрей Свечников на пару с Овечкиным стал звездой дня в НХЛ.

Что известно о Свечникове

Андрей Свечников — уроженец Барнаула. У хоккеиста есть старший брат Евгений Свечников, также играющий на позиции нападающего.

Семья Свечниковых жила в Барнауле, но дважды переезжала, чтобы получить доступ к лучшим командам для своих сыновей. Сначала они переехали в Московскую область, затем в Казань. В 2016 году вместе с матерью Андрей Свечников переехал в Маскигон (США).