Барнаульский хоккеист завалил силовым приемом 113-килограммового соперника

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников (родом из Барнаула) в первом мачте серии финала Восточной конференции НХЛ с «Бостоном» провел силовой прием на защитнике Здено Харе.

В середине второго периода 19-летний нападающий толкнул сзади 42-летнего ветерана из Словакии, после чего тот упал, но вскоре встал со льда и продолжил встречу.

Вес Андрея Свечникова составляет 85 кг, а вес Хары — 113 кг, пишет .

Svechnikov's hit against Zdeno Chara pic.twitter.com/4Jx9Hr7seC — Андрей Менг (@andreymeng1312) 10 мая 2019 г.

Встреча завершилась победой «Бостона» со счетом 5:2. На счету Свечникова голевая передача.

Ранее сообщалось, что Свечников подрался с Овечкиным во время третьего матча серии плей-офф. Овечкин нокаутировал соперника, после чего тот не смог вернуться на лед.

После случившегося Свечников попал в больницу, где прошел обследование. У игрока было подозрение на сотрясение мозга.

Что известно о Свечникове

Андрей Свечников — 19-летний уроженец Барнаула. У хоккеиста есть старший брат Евгений Свечников, также играющий на позиции нападающего.

Семья Свечниковых жила в Барнауле, но дважды переезжала, чтобы получить доступ к лучшим командам для своих сыновей. Сначала они переехали в Московскую область, затем в Казань. В 2016 году вместе с матерью Андрей Свечников переехал в Маскигон (США).