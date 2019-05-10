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10 мая 14°C

Барнаульский хоккеист завалил силовым приемом 113-килограммового соперника

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников (родом из Барнаула) в первом мачте серии финала Восточной конференции НХЛ с «Бостоном» провел силовой прием на защитнике Здено Харе.

Шайба. Хоккей.
Шайба. Хоккей.
СС0

В середине второго периода 19-летний нападающий толкнул сзади 42-летнего ветерана из Словакии, после чего тот упал, но вскоре встал со льда и продолжил встречу.

Вес Андрея Свечникова составляет 85 кг, а вес Хары — 113 кг, пишет Спорт РИА Новости.

Встреча завершилась победой «Бостона» со счетом 5:2. На счету Свечникова голевая передача.

Ранее сообщалось, что Свечников подрался с Овечкиным во время третьего матча серии плей-офф. Овечкин нокаутировал соперника, после чего тот не смог вернуться на лед.

После случившегося Свечников попал в больницу, где прошел обследование. У игрока было подозрение на сотрясение мозга.

Что известно о Свечникове

Андрей Свечников — 19-летний уроженец Барнаула. У хоккеиста есть старший брат Евгений Свечников, также играющий на позиции нападающего.

Семья Свечниковых жила в Барнауле, но дважды переезжала, чтобы получить доступ к лучшим командам для своих сыновей. Сначала они переехали в Московскую область, затем в Казань. В 2016 году вместе с матерью Андрей Свечников переехал в Маскигон (США).

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