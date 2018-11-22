Барнаульский легкоатлет борется с хоккеистом Дацюком за звание лучшего спортсмена России

Легкоатлет Сергей Шубенков из Барнаула номенирован на национальную спортивную премию в номинации «Гордость России» в категории «Лучший спортсмен». Его конкуренты — хоккеист Павел Дацюк и лыжник Александр Большунов.

Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул.

Обладателя премии определит онлайн-голосование на сайте минспорта РФ. Лауреатов конкурса назовут 4 декабря на торжественной церемонии награждения в Москве.

В 2018 году Сергей Шубенков завоевал Континентальный Кубок IAAF, победил на международных соревнованиях «Бриллиантовая лига», стал серебряным призером чемпионата Европы и установил рекорд России в беге на 110 метров с барьерами, напоминает пресс-служба правительства Алтайского края.

Также среди номинантов премии — Барнаульский ледовый дворец спорта «Динамо». Он борется за звание «Лучший спортивный объект»

Факт

Сергей Шубенков — единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров (2013 год — бронза, 2015 год — золото, 2017 год — серебро).