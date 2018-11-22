Барнаульский легкоатлет борется с хоккеистом Дацюком за звание лучшего спортсмена России

Обладателя премии определит онлайн-голосование на сайте минспорта РФ. Лауреатов конкурса назовут 4 декабря на торжественной церемонии награждения в Москве.
В 2018 году Сергей Шубенков завоевал Континентальный Кубок IAAF, победил на международных соревнованиях «Бриллиантовая лига», стал серебряным призером чемпионата Европы и установил рекорд России в беге на 110 метров с барьерами, напоминает пресс-служба правительства Алтайского края.
Также среди номинантов премии — Барнаульский ледовый дворец спорта «Динамо». Он борется за звание «Лучший спортивный объект»
Факт
Сергей Шубенков — единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров (2013 год — бронза, 2015 год — золото, 2017 год — серебро).