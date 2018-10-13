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Шубенков заявил, что не понимает критики разгульной жизни Кокорина и Мамаева

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков высказался о ситуации с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, пишет «Чемпионат».

Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков
Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков
Сергей Бутин

Мы во многих аспектах жизни как зависли на перепутье, так и висим до сих пор. Спорт тому — хороший пример: у нас и господдержка роскошная, и свобода предпринимательства — соревнуйся где хочешь. Но раз у нас на дворе капитализм, то я совершенно не понимаю критики разгульной жизни Кокорина и Мамаева — это если брать вечеринку в Монако. Люди тратят честно заработанные деньги, как хотят и куда хотят, — сказал спортсмен

Однако он подчеркнул, что оскорбление и избиение других людей — явный перебор. По мнению легкоатлета, для разбирательства с этим делом есть контролирующие структуры.

«Вот просто по-человечески» обидно мне даже не за деньги, которые крутятся в том бизнесе, а за все то внимание, которым футболисты с лихвой одарены, в том числе со стороны болельщиков. Наверное, в нашей системе это кому-то нужно. А кому, я не знаю, — добавил Шубенков.

Напомним, 8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Позже стало известно, что футболисты также могут быть причастны к избиению водителя телеведущей Ольги Ушаковой.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан заявил, что при любом исходе дела футболистов клуб «Ахмат» будет готов принять игроков для перевоспитания.

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