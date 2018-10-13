Шубенков заявил, что не понимает критики разгульной жизни Кокорина и Мамаева

Мы во многих аспектах жизни как зависли на перепутье, так и висим до сих пор. Спорт тому — хороший пример: у нас и господдержка роскошная, и свобода предпринимательства — соревнуйся где хочешь. Но раз у нас на дворе капитализм, то я совершенно не понимаю критики разгульной жизни Кокорина и Мамаева — это если брать вечеринку в Монако. Люди тратят честно заработанные деньги, как хотят и куда хотят, — сказал спортсмен