Кокорин и Мамаев сидят в изоляторе, а их дело взято на особый контроль FIFA

Уголовное дело против футболистов переквалифицировали со статьи 116 УК РФ «побои» на более тяжкую 213 УК РФ «хулиганство». Теперь футболистам грозит до семи лет колонии в рамках уголовного дела об избиении трех человек.
Сами футболисты признали вину. Сторона защиты заявляет, что Кокорин и Мамаев надеются на примирение сторон. Однако потерпевшие пока настаивают на судебном решении.
Тем временем в FIFA заявили, что с особой пристальностью следят за инцидентом с участием этих двух футболистов. Информацию о ходе дела отслеживают русскоговорящие сотрудники организации.
В UEFA в курсе произошедшего и пристально следят за тем, как развиваются события:
Что касается санкций или запрета на участие в еврокубках и международных соревнованиях для обвиняемых футболистов, решение об этом принимает ФИФА. УЕФА со своей стороны может подтвердить, что мы в курсе произошедшего исходя из материалов прессы и продолжаем следить за тем, как развиваются события.
Что сделали Мамаев и Кокорин
8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пострадавшие сняли побои и уже опознали обидчиков, а также написали заявление в полицию. Позже стало известно, что футболисты также могут быть причастны к избиению водителя телеведущей Ольги Ушаковой.
Российский футбольный союз уже заявил, что готов пожизненно дисквалифицировать Кокорина и Мамаева.