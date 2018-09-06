Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков снялся с европейских соревнований

Причиной стала травма задней поверхности бедра. «Травма мелкая, и я быстро восстанавливаюсь, однако было решено не рисковать и полноценно готовиться к выступлению на Континентальном Кубке IAAF 9 сентября в Остраве», — написал Шубенков в своем Instagram.
31 августа в Брюсселе спортсмен выиграл финальный этап Бриллиантовой лиги в беге на 110 метров с барьерами. Он стал первым легкоатлетом в истории, который стал победителем этих соревнований второй раз подряд.
А уже 2 сентября неудержимый Шубенков был в Италии, где состоялся международный турнир европейской серии, который барнаульский барьерист выиграл, установив рекорд соревнований.