Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков снялся с европейских соревнований

Известный барнаульский барьерист Сергей Шубенков объявил о том, что намерен сняться с предстоящих соревнований в хорватском Загребе. Это решение он принял совместно со своим тренером Сергеем Клевцовым.

Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков

Причиной стала травма задней поверхности бедра. «Травма мелкая, и я быстро восстанавливаюсь, однако было решено не рисковать и полноценно готовиться к выступлению на Континентальном Кубке IAAF 9 сентября в Остраве», — написал Шубенков в своем Instagram.

31 августа в Брюсселе спортсмен выиграл финальный этап Бриллиантовой лиги в беге на 110 метров с барьерами. Он стал первым легкоатлетом в истории, который стал победителем этих соревнований второй раз подряд.

А уже 2 сентября неудержимый Шубенков был в Италии, где состоялся международный турнир европейской серии, который барнаульский барьерист выиграл, установив рекорд соревнований.