Бийчанин Роман Жданов завоевал третье золото с третьим мировым рекордом на Паралимпиаде

Роман Жданов завершил выступления на Паралимпиаде в Токио, с мировым рекордом выиграв заплыв на дистанции 50 м на спине в классе S4, сообщает « Алтайский спорт ».

Роман впервые в истории выплыл из 41-й секунды — 40.99.

«На втором месте чех Арност Петрачек (41.26), бронзу взял мексиканец Анхель де Хесус Камачо Рамирес (43.25)», — отмечает издание.

Спортсмен также выиграл 50 м брассом (мировой рекорд) и 150 м комплексом (мировой рекорд) и завоевал две бронзы на дистанциях вольным стилем.

Ранее алтайского инваспортсмена поздравил с «золотым триумфом» президент России Владимир Путин.

Накануне сообщили, что Роман станет знаменосцем сборной России на закрытии Паралимпиады в Токио.