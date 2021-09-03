Бийчанин Роман Жданов завоевал третье золото с третьим мировым рекордом на Паралимпиаде

Роман впервые в истории выплыл из 41-й секунды — 40.99.
«На втором месте чех Арност Петрачек (41.26), бронзу взял мексиканец Анхель де Хесус Камачо Рамирес (43.25)», — отмечает издание.
Спортсмен также выиграл 50 м брассом (мировой рекорд) и 150 м комплексом (мировой рекорд) и завоевал две бронзы на дистанциях вольным стилем.
Ранее алтайского инваспортсмена поздравил с «золотым триумфом» президент России Владимир Путин.
Накануне сообщили, что Роман станет знаменосцем сборной России на закрытии Паралимпиады в Токио.
Алтайский край на Паралимпиаде представляют шесть спортсменов: слабовидящие легкоатлеты Егор Шаров и Александр Костин, пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата Роман Жданов, Егор Ефросинин, Артур Кубасов и Юрий Лучкин.