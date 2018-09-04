«Болельщики восстанут»: домашние игры ХК «Алтай» могут перенести в Новосибирск

25 сентября эксперты Высшей хоккейной лиги вновь посетят Барнаул. Им предстоит оценить готовность «Карандин-Арены» на Жасминной — готова ли она принимать игры регулярного чемпионата ВХЛ. Ранее по инфраструктуре арены уже были определенные замечания. Если вердикт комиссии будет отрицательным, а Дворец спорта по-прежнему останется закрытым, местным хоккеистам придется проводить домашние игры в Новосибирске.

Известно, что основными требованиями к руководству «Карандин арены» было оборудовать помещения для судей, медицинский кабинет с возможностью отбора допинг-проб и сделать стекольное ограждение ледовой площадки.

По словам Дмитрия Чекалина, директора хоккейного клуба «Алтай», работы на объекте ведутся, но будет ли все сделано в обозначенные сроки, до сих пор непонятно.

Из-за неразберихи с Дворцом спорта и отсутствия как таковой домашней арены клуб попросил ВХЛ внести изменения в расписание предстоящих игр. Первые встречи, 16−17 сентября, «Алтай» проведет не в Барнауле, как предполагалось ранее, а в Красноярске. Затем отправится в Ростов, где сыграет с местной командой 29 и 30 сентября.

Фото-зона ХК «Алтай» Пресс-служба ХК «Алтай»

В Барнауле наши хоккеисты будут принимать «Юниор» из Кургана 5 и 6 октября. В клубе рассчитывают, что к этому времени вопрос с домашней ареной все-таки будет решен.

Дмитрий Чекалин,

директор хоккейного клуба «Алтай»:

Мы бы очень не хотели переносить домашние матчи «Алтая» в Новосибирск. Понимаем, что болельщики в таком случае восстанут. Надеемся, что к началу октября ситуация со Дворцом спорта разрешится и в этой ситуации появится хоть какая-то ясность.

Дата следующего заседания Железнодорожного суда Барнаула по иску прокуратуры к Крайсовпрофу неизвестна. По некоторой информации, оно может состояться не раньше середины сентября.