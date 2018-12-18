Чем завершился барнаульский спортивный проект «Трансформация»

Три месяца 95 жителей краевой столицы совершенствовали свою спортивную форму в рамках фитнес-проекта «Трансформация». Под руководством наставников они соблюдали диету, тренировались, а дополнительно посещали мастер-классы и публичные лекции по правильному питанию.

На профессиональную сцену 15 декабря вышли 57 участников.

Напомним, изначально участников разделили на четыре категории: мужчины и женщины до и после 35 лет. Отдельно выступали девушки в категории фитнес-бикини. Для них проект стал «пробой пера» для дальнейших профессиональных спортивных выступлений.

На протяжении всей «Трансформации» altapress.ru следил за успехами четверых добровольцев. Не всем удалось дойти до финала.

Результаты участников «Трансформации»

1. Зарина

Евгения Макашова,

наставник:

За проект Зарина похудела примерно на 3−3,5 кг, однако она прошла лишь половину пути. Сначала девушка попала в больницу, а после не смогла найти времени для тренировок. К сожалению, иногда так случается: обстоятельства не позволяют регулярно тренироваться и следить за питанием. В такой ситуации я рекомендую правильно расставлять приоритеты. Иногда действительно с тренировками нужно повременить, это нормально. Главное — при первой же возможности вернуться к спорту и правильному питанию, а не махать на себя рукой.

2. Александр

Алина Юркова,

наставник:

Цели, которые мы ставили с Александром — сформировать правильные привычки и похудеть — были достигнуты. С помощью проекта мы привели в порядок не только форму, но также здоровье и самочувствие Александра. Он похудел на 8 килограммов. Кроме того, удалось изменить вкусовые предпочтения — мы полностью убрали пищевой мусор, который составлял рацион подопечного. При этом у нас не было жесткой диеты: Александр ел достаточно углеводов, фрукты, орехи и т.д. Он прошел вес этапы проекта, но в этот раз он не стал выходить на сцену. Тренировки Александр прекращать не планирует.

3. Виктория

Дмитрий Науменко,

наставник:

Виктория похудела на 10 килограммов, хотя ей не удавалось четко следовать плану питания. Думаю, дело в том, что ей необходимо больше времени, чтобы перестроиться. Однако, несмотря на это, она осталась очень довольна результатом: теперь подбирает одежду на шесть размеров меньше, чем до проекта. Улучшилось самочувствие, прошла одышка. Вика рассказывала, что она очень давно пыталась похудеть, занималась с разными тренерами, но только проект принес такой результат. Так что в ее случае это успех.

Участники проекта «Трансформация». организаторы

4. Андрей

Александр Барбашин,

наставник

Андрей показал потрясающий результат и стал победителем в своей возрастной категории. Мы полностью достигли первоначальной цели — по максимуму избавились от жира, сохранив мышцы. Андрей изменился настолько кардинально, что его перестали узнавать. Благодаря проекту, стал заниматься системно, раньше тренировался только при наличии свободного времени. На сегодняшний день он показал свою пиковую форму. Сейчас он отдохнет от интенсивных тренировок и ограничений, но продолжит тренироваться и придерживаться правильного питания. Через полтора-два месяца мы продолжим работу над собой.

Участники проекта «Трансформация». организаторы

Любителей оценивали по итогам внутреннего голосования среди участников и по итоговой форме на финальном выступлении. Призовой фонд конкурса составил 100 тыс. рублей.

По словам организаторов, в следующем сезоне «Трансформация» дополнится категорией «пляжный бодибилдинг», в которой попробуют себя мужчины, чья форма приблизится к спортивной.