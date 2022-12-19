19 декабря
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Спорт

Чемпиона мира по футболу определили через пенальти

Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира, обыграв двухкратного чемпиона мира — сборную Франции.

Чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу.
unsplash.com

Матч был напряженным. Сперва со счетом 2:0 лидировала команда Аргентины, но затем французы сумели забить два года.

У Аргентины забили Анхель Ди Мария и Лионель Месси, У Франции — Килиан Мбаппе.

Основное время закончилось ничьей, судьи дали дополнительное время, во время которого вновь забили Месси и Мбаппе.

После чего победу разыграли серией пенальти, которая завершилась счетом 4:2 в пользу аргентинцев, пишет matchtv.ru.

Напомним, Аргентина становилась чемпионом мира по футболу в 1978‑ом и 1986-ом годах.

Ранее altapress.ru рассказал о жизни барнаульского футболиста с протезом ноги.

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