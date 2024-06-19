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Спорт

Девочка и корабль, гонка, док, свободная вода: в парке "Изумрудный" на акватории пруда зажгли судомоделистты

В барнаульском парке "Изумрудный" 18 и 19 июня проходили краевые соревнования по судомодельному спорту среди юниоров и юношей.

Соревнования юных судомоделистов.
Соревнования юных судомоделистов.
altapress.ru

Самому младшему участнику — 8 лет, старшему — 18. В соревнованиях приняли участие 35 ребят из Барнаула и Красногорского района.

На пруду в парке — все по-настоящему. Здесь есть капитанский мостик. А также — док. Где корабли-модели швартуются, а не причаливают.

Есть команда — "Свободная вода". Перерыв то есть.

Даже чайка летает, время от времени выхватывая с глади пруда зазевавшегося малька. И — волны. После виражей гоночной модели.

Среди участников — одна девочка. Это Оля Могильникова, перешла в 8 класс. На вопрос — как относятся мальчишки к единственной представительнице прекрасного пола — нисколько ее не смутил. И похоже, ее не смущает поговорка про "женщину на корабле". Немногословна, но чувствуется хулиганский стержень.

Третий день соревнований — 20 июня — пройдет на озере села Лебяжье. На них представят радиоуправляемые катера, яхты и катамараны.

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