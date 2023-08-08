8 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Спорт

Дочь Тутберидзе высказалась о блате в фигурном катании

Дочь Этери Тутберидзе фигуристка Диана Дэвис, высказалась о блате в спорте. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Коньки.
Коньки.
Открытые источники.

Дэвис танцует вместе с Глебом Смолкиным за Грузию. По ее словам, их дуэт не имеет никакого отношения к блату. Хотя "люди будут говорить то, что они хотят, но мы не обращаем на это внимания", рассказала девушка.

Спортивный дуэт не всегда танцевал за Грузию. Еще в 2022 году они стали серебряными призерами чемпионата России.

Однако в 2023 году они сменили спортивное гражданство на грузинское. И уже успели одержать первую победу - на международном турнире Lake Placid International с результатом 191,82 балла.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость