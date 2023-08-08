Дочь Тутберидзе высказалась о блате в фигурном катании

Дэвис танцует вместе с Глебом Смолкиным за Грузию. По ее словам, их дуэт не имеет никакого отношения к блату. Хотя "люди будут говорить то, что они хотят, но мы не обращаем на это внимания", рассказала девушка.

Спортивный дуэт не всегда танцевал за Грузию. Еще в 2022 году они стали серебряными призерами чемпионата России.

Однако в 2023 году они сменили спортивное гражданство на грузинское. И уже успели одержать первую победу - на международном турнире Lake Placid International с результатом 191,82 балла.