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Здоровье

Соцсети: фигуриста Костомарова не удается вывести из депрессии

Фигурист Роман Костомаров находится в депрессии. Занятия с психологом ему не помогают, пишет Telegram-канал SHOT.

Врачи, больница
Врачи, больница
unsplash.com

Спортсмен старается избавиться от апатии после удаления конечностей, но чаще всего его это только злит.

После нескольких консультаций врачи составили график реабилитации, согласно которому Костомаров пробудет в Коммунарке до осени, в ближайшие месяцы никуда не поедет.

Доктора будут заниматься протезированием конечностей, восстановлением внутренних органов, а особое внимание уделят психологическому здоровью фигуриста.

На днях Роман впервые прогулялся на свежем воздухе. Это произошло случайно: в корпусе сработала пожарная тревога, которая оказалась ложной, спортсмена вывезли на улицу.

Семья Костомарова довольна врачами, которые лечат фигуриста. Тем не менее, они за последние полгода сильно устали от всех бед. Близкие родственники верят в лучшее.

Что произошло?

Фигуриста госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Позже его состояние ухудшилось — спортсмена перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп. Также, по некоторым источникам, ему впоследствии удалили пальцы на руках.

Ранее стало известно, что Костомарова могут выписать в конце мая.

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