Дружба, спорт и ливень. Как прошли международные гонки на драконах «Алтайская регата» - фоторепортаж altapress.ru

Барнаул в выходные превратился в эпицентр международного спортивного праздника. Гребной канал закипел от энергии и страсти «Алтайской регаты. Фестиваля Драконов». 47 экипажей, 560 спортсменов из России, Узбекистана, Вьетнама, Малайзии, Мьянмы, Камбоджи, Индонезии, Филиппин, Индии собрались на Алтае, чтобы состязаться в мастерстве, силе и командном духе.

Дистанции и программа

«Я очень рад сегодня находиться на гребном канале в Барнауле», — сказал заместитель министра спорта России Алексей Морозов. Он отметил, что соревнования лодок-драконов - новый и интересный видом спорта для России, и выразил надежду, что фестиваль будет способствовать его популяризации.

В рамках фестиваля прошли заезды на лодках-драконах на дистанциях 200, 500 и 2000 метров. Соревнования проводили в разных категориях, включая мужские, женские, смешанные и ветеранские экипажи.

Помимо самих гонок, для зрителей организована обширная культурная и развлекательная программа.

Стихия и поддержка

Погода, словно соревнуясь с участниками, продемонстрировала свой непредсказуемый характер. Аномальная жара первого дня сменилась проливным ливнем с градом во второй. Казалось, буря вот-вот сорвет фестиваль, но ничто не смогло остановить ни спортсменов, ни зрителей, заполнивших трибуны. Громкие выкрики болельщиков на разных языках доносились из всех уголков гребного канала, создавая атмосферу единения и поддержки.

На старте соревнований преимущество продемонстрировали гости из Юго-Восточной Азии. В первом заезде на 200 метров уверенную победу одержали спортсмены Мьянмы, во втором – команда Камбоджи. Однако не все заезды проходили гладко. Экипаж «Altai Dragon» перевернулся через несколько секунд после старта, доказав, что «дракон» может быть не только мощным, но и непредсказуемым.

«Дракон» в разных ипостасях

В первый день соревнований завершилась программа на дистанции 200 метров. Во второй день спортсмены померились силами на дистанции 500 метров (мужские, женские, смешанные и ветеранские экипажи), а также прошли заезды на 2 километра мужских и смешанных команд.

И хотя непогода пыталась вмешаться в соревнования, полуфиналы и финалы на 500 метров успели пройти до наступления бури.

«Алтайская регата». Дмитрий Лямзин «Алтайская регата». Дмитрий Лямзин «Алтайская регата». Дмитрий Лямзин

Победители и друзья

В итоге на 500 метрах победу отпраздновали спортсмены из Мьянмы (мужчины) и команда «MASTER Tchaikovsky» (женщины). В смешанных заездах на 200 метров первое место завоевали спортсмены из команды «STUURMAN» (Барнаул), а в заездах ветеранов – команда «Veterans» (Барнаул).

«Я думаю, что эти соревнования великолепны, — поделился посол Республики Союз Мьянма в Российской Федерации г-н Тит Линн Оун. — Наша команда выступила успешно и получила золото. Россия для нас самая близкая и дружественная страна. Мне очень понравился Барнаул, город чистый и спокойный».

«Алтайская регата». Дмитрий Лямзин

Фестиваль единения

«Алтайская регата. Фестиваль Драконов» – это не просто спортивное событие, но и яркий праздник культуры и дружбы. Гости из разных стран делились участвовали в мастер-классах и просто общались.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов также выступил с речью. Он обратил внимание на уникальность фестиваля «Алтайская регата». Это первое подобное соревнование на территории России. По его словам, мероприятие не только объединяет спортсменов из разных стран, но и способствует развитию культурных связей.

«Алтайская регата». Дмитрий Лямзин

«Фестиваль Драконов» в Барнауле – это не только спортивное соревнование, но и яркое событие, объединяющее людей из разных стран с разными культурами. Праздник спорта, дружбы и единения доказал, что ничто не может остановить волю к победе и желание отпраздновать жизнь в ярких красках. И хоть «дракон» в этом году и проявил характер, «Алтайская регата» состоялась, подарив зрителям незабываемые впечатления.

«Очень интересный и многоплановый получился фестиваль. Очень интересное мероприятие, единственное, что был перерыв связанный с дождем, а так все прошло супер! Наши гости ощутили весь колорит Алтайского края», — отметил министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов.

В очередной раз Алтайский край доказал, что может организовать международный фестиваль высокого уровня, который привлекает не только спортсменов, но и туристов, создавая позитивный образ региона как места для активного отдыха и интересных мероприятий.

Валерия Кнауб.

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