Единственная в Алтайском крае футбольная академия начала свой первый набор детей

На сегодняшний день в самой младшей группе занимающихся 2015 года рождения 15 человек. Тренировки у них проходят на центральном стадионе «Динамо» по понедельникам, средам и пятницам в 17:00.
Присоединиться к ним может каждый желающий — набор детей продолжается. В начале 2023 года пройдет их зачисление в академию, выдача экипировки, формирование первого и второго состава команды.
Наставником юных «академиков» будет Денис Чудояков, еще в прошлом сезоне выступавший за «Динамо-Барнаул». Когда-то он сам вышел из стен детской школы «Динамо» (воспитанник известного в Барнауле тренера Александра Горбунова) и за спортивную карьеру собрал полный комплект наград второй лиги Чемпионата России.
Чем известная академия
Филиал академии «Динамо» в Барнауле открыли меньше года назад.
Как ранее рассказал altapress.ru президент «Динамо-Барнаул» Алексей Минин, переговоры с коллегами из Москвы начались еще в феврале 2020 года. Из всех сибирских городов столичное «Динамо» для открытия филиала выбрало именно Барнаул.
В пользу краевой столицы говорила солидная футбольная история и целая плеяда известных игроков — в элитной Российской премьер лиге (РПЛ) и подэлитной Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и во втором дивизионе (ПФЛ) играют более 50 алтайских воспитанников. Большинство из них вышли именно из структуры «Динамо».
Сеть филиалов расширяется при поддержке банка ВТБ, который с 2008 года выступает генеральным спонсором ФК «Динамо — Москва» в рамках программы «Спортивная страна».
Из детской школы «Динамо», в которой насчитывалось 470 воспитанников, в академию перевели 250 лучших. Отбор футболистов происходил по спортивному принципу. Динамовская школа свою работу продолжит: ее спортсмены имеют возможность также пополнять ряды «академиков», если будут показывать хороший результат.
В 2022 году в Чемпионате Алтайского края среди детей воспитанники академии «Динамо» заняли первые места во всех пяти возрастных группах.