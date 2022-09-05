Единственная в Алтайском крае футбольная академия начала свой первый набор детей

В начале сентября в барнаульской футбольной академии «Динамо» имени Льва Яшина стартовал первый набор детей. Первым тренером у них будет экс-игрок главной команды региона Денис Чудояков.

На сегодняшний день в самой младшей группе занимающихся 2015 года рождения 15 человек. Тренировки у них проходят на центральном стадионе «Динамо» по понедельникам, средам и пятницам в 17:00.

Присоединиться к ним может каждый желающий — набор детей продолжается. В начале 2023 года пройдет их зачисление в академию, выдача экипировки, формирование первого и второго состава команды.

Наставником юных «академиков» будет Денис Чудояков, еще в прошлом сезоне выступавший за «Динамо-Барнаул». Когда-то он сам вышел из стен детской школы «Динамо» (воспитанник известного в Барнауле тренера Александра Горбунова) и за спортивную карьеру собрал полный комплект наград второй лиги Чемпионата России.

Чем известная академия

Филиал академии «Динамо» в Барнауле открыли меньше года назад.

Как ранее рассказал altapress.ru президент «Динамо-Барнаул» Алексей Минин, переговоры с коллегами из Москвы начались еще в феврале 2020 года. Из всех сибирских городов столичное «Динамо» для открытия филиала выбрало именно Барнаул.

В пользу краевой столицы говорила солидная футбольная история и целая плеяда известных игроков — в элитной Российской премьер лиге (РПЛ) и подэлитной Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и во втором дивизионе (ПФЛ) играют более 50 алтайских воспитанников. Большинство из них вышли именно из структуры «Динамо».

Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина. Дмитрий Лямзин Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина. Дмитрий Лямзин Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина. Дмитрий Лямзин Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина. Дмитрий Лямзин

Сеть филиалов расширяется при поддержке банка ВТБ, который с 2008 года выступает генеральным спонсором ФК «Динамо — Москва» в рамках программы «Спортивная страна».

Из детской школы «Динамо», в которой насчитывалось 470 воспитанников, в академию перевели 250 лучших. Отбор футболистов происходил по спортивному принципу. Динамовская школа свою работу продолжит: ее спортсмены имеют возможность также пополнять ряды «академиков», если будут показывать хороший результат.

В 2022 году в Чемпионате Алтайского края среди детей воспитанники академии «Динамо» заняли первые места во всех пяти возрастных группах.