26 февраля
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Спорт

Единственную в Бийском районе лыжную спортивную трассу разрушают отдыхающие

Лыжную спортивную трассу для биатлонистов Бийского района и Бийска разрушают тракторы и отдыхающие. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Зимние лыжи
Зимние лыжи
Фото: Дмитрий Лямзин

В селе Лесное располагается единственная лицензированная трасса для биатлонистов Бийского района и Бийска. На протяжении 40 лет здесь проводят занятия для детей детско-юношеская спортивная школа.

Последние четыре года железные ворота, закрывающие проезд транспорта, оставляют открытыми. Из-за этого на трассу выезжают тракторы, которые ломают часть трассы и уничтожают лыжню.

Также на трассу заезжают туристы, чтобы отдохнуть у берега Катуни. По словам очевидцев, их автомобили вязнут в снегу, трактор приезжает их вытаскивать и снова портит лыжню.

Просто закрыть проезд нельзя, так как ниже находится жилой дом, к которому должен быть обеспечен доступ для собственников и машин специализированных служб.

Проезд можно организовать у дополнительного съезда к Катуни, если привести дорожное покрытие в должное для эксплуатации состояние, заявляет «Бийский рабочий».

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