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Спорт

«Это честь»: в алтайском вузе появилось огромное граффити с футболистом Ерохиным

Аудиторию имени футболиста Александра Ерохина украсили огромным граффити с изображением спортсмена. Фотографии появились в официальном Twitter национальной сборной России по футболу.

Александр Ерохин
Александр Ерохин
www.instagram.com/erokhin___alexander/

О том, что в Алтайском педагогическом университете появится именная аудитория, стало известно осенью 2019 года. Ерохин после окончания магистратуры, что подарит вузу ремонт аудитории.

Помещение оформили в бело-голубых «зенитовских» тонах, потому что в составе этого клуба алтайский футболист стал чемпионом Российской премьер-лиги.

«Я знал, что родному универу нужен ремонт. Мне предложили персонализировать одну аудиторию и потом назвали её моим именем. Это честь для меня», — заявил спортсмен.

Ранее известный спортсмен, футболист сборной России и московского «Локомотива» Федор Смолов перечислил 400 тысяч рублей на ремонт дома культуры в селе Костин Лог Мамонтовского района.

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