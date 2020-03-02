«Это честь»: в алтайском вузе появилось огромное граффити с футболистом Ерохиным

О том, что в Алтайском педагогическом университете появится именная аудитория, стало известно осенью 2019 года. Ерохин после окончания магистратуры, что подарит вузу ремонт аудитории.
Помещение оформили в бело-голубых «зенитовских» тонах, потому что в составе этого клуба алтайский футболист стал чемпионом Российской премьер-лиги.
«Я знал, что родному универу нужен ремонт. Мне предложили персонализировать одну аудиторию и потом назвали её моим именем. Это честь для меня», — заявил спортсмен.
В Барнауле есть педагогический университет. А в нём – аудитория имени Александра Ерохина. А в ней – граффити с игроком.— Сборная России (@TeamRussia) February 29, 2020
– Я знал, что родному универу нужен ремонт. Мне предложили персонализировать одну аудиторию и потом назвали её моим именем. Это честь для меня.#НашиПарни pic.twitter.com/EGYyu2FJ18
Ранее известный спортсмен, футболист сборной России и московского «Локомотива» Федор Смолов перечислил 400 тысяч рублей на ремонт дома культуры в селе Костин Лог Мамонтовского района.