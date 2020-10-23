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Спорт

«Это же круто!»: новоявленный IronMan Максим Тушков о внутреннем кайфе и дорогом удовольствии триатлона

Максим Тушков в шутку называет себя диванным любителем спорта. Но это он от скромности. Максим на протяжении трех лет не спеша готовился к первой для себя «железной» дистанции триатлона (3,8 км плавания + 180 км велосипеда + 42,2 км бега), преодолевая ковидные ограничения, жуткую усталость и желание все бросить. О том, как стать «железным» человеком, он рассказал altapress.ru.

Максим Тушков на соревнованиях в Сочи (10 октября 2020 года).
Максим Тушков на соревнованиях в Сочи (10 октября 2020 года).
предоставлено Максимом Тушковым.

«Кроссовки, шорты и футболка — не так затратно»

— Есть мнение, что соревнования по триатлону — это для богатых. Согласны?

— Действительно, триатлон не из дешевых видов спорта. Простой карбоновый шоссейный велосипед стоит от 40−45 тыс. рублей, а дальше цена может подниматься до бесконечности. Есть спортсмены, которые выступают на велосипедах за 1−1,2 миллиона.

Хороший шлем обойдется в 15 тыс. рублей, попроще — в 2 тыс. Комплект подходящей велоформы в среднем стоит 7−9 тыс. рублей. Колеса Lightweight, которые дал мне друг на гонку, даже не в новом состоянии могут обойтись в 130 тыс.

Для плавания нужны только шапочка, которую выдают организаторы стартов, очки и гидрокостюм. Очки для плавания можно купить и за 200 рублей, и за 3 тыс. Стоимость гидрокостюма начинается от 8 тыс.

Максим Тушков на соревнованиях в Сочи (10 октября 2020 года).
Максим Тушков на соревнованиях в Сочи (10 октября 2020 года).
предоставлено Максимом Тушковым.

Для бега нужны кроссовки, шорты и футболка — это уже не так затратно. Хотя хорошая обувь стоит от 5 тыс. до 35 тыс. рублей — самое дорогое, что я видел. Пары кроссовок хватает на 500−700 км пробега.

В принципе, если у атлета стоит цель просто попробовать себя на коротких стартах, по поводу экипировки можно сильно не заморачиваться. Все доступно, часть вещей можно взять напрокат или у знакомых. Для этого нужно от силы 10−30 тыс. рублей.

Топовые спортсмены, конечно, используют все самое лучшее: дорогие велосипеды и экипировку легче. Даже грамм веса на дистанции 180 км позволяет выигрывать секунды и экономить энергию.

— С чего начинается подготовка?

— С выбора тренера. Самостоятельно очень сложно разобраться в тренировках и тонкостях самой гонки. Без специалиста можно набить серьезных шишек, травмироваться и навсегда забыть о спорте.

Спортсмен-триатлонист Максим Тушков.
Спортсмен-триатлонист Максим Тушков.
Анна Зайкова

К счастью, хороших тренеров сейчас хватает. Мой тренер Андрей Ляцкий из Санкт-Петербурга в Сочи (соревнования по триатлону IronStar 226 Sochi) тоже выступал и занял третье место. Для него это 42-я гонка полного IronMan по счету.

Можно сэкономить и купить готовый план подготовки, который загружается в специальное приложение. В нем надо обозначить дату намеченного старта, и тренировки сами под нее подстроятся так, чтобы пик формы пришелся на нужный период. Но, как правило, это шаблонный вариант, не адаптированный под конкретного атлета.

— А можно обойтись без тренера?

— Теоретически возможно, если есть за плечами спортивная база. В любом случае надо будет читать литературу, специальные форумы в интернете и опираться на чей-то опыт. Интуитивно до многих моментов можно и не дойти. Триатлон — это море нюансов, которые понимаешь только с опытом.

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Спорт

В этом году в Сочи выступал титулованный спортсмен из Новосибирска. В гонке он совершил несколько фатальных ошибок. Например, закрепил запасную покрышку для колеса на раму велосипеда при помощи пластиковых хомутов, а инструменты с собой не взял.

В итоге пробил колесо и буквально зубами отгрызал запаску, потеряв при этом около 50 минут времени.

Я тоже совершил ошибку — не смазал вазелином шею перед тем, как надеть гидрокостюм. Я все заклеил, но раны на коже появились все равно. Это мешало плыть, а во время бега было жуткое жжение.

Таких ошибок может быть очень много.

«В 2020-м все пошло не по плану»

— Сама подготовка как проходила?

— Где-то три года назад мы с друзьями катались на велосипедах по «Трассе здоровья», разговаривали, и речь зашла о триатлоне. Кто-то из знакомых рассказал о Владимире Волошине, одном из амбассадоров триатлонного движения в России, который в закрытом помещении проходил пять дистанций IronMan подряд.

Тогда я и задумался, пообщался со знающими спортсменами и решил без особого напряга подготовиться к старту за три года.

Хотелось на себе проверить, как спортсмены переносят такие выматывающие дистанции. Это же круто! Если посмотреть видео с финиша, то мы увидим счастливых людей, которые радуются и улыбаются. Этот кайф я захотел испытать.

Максим Тушков на соревнованиях в Сочи (10 октября 2020 года).
Максим Тушков на соревнованиях в Сочи (10 октября 2020 года).
предоставлено Максимом Тушковым.

Сначала формировал беговую базу — первый год только бегал, осилил полумарафон, а затем и марафон. В конце сезона 2018 года преодолел спринтерскую триатлонную дистанцию — 750 метров плавания, 20 км езды на велосипеде, 5 км бега.

2019 год был полностью посвящен триатлону: я прошел три половинные дистанции — в Сочи, в Астане и на «Бирюзовой Катуни». А в 2020-м по известным причинам все пошло не по плану.

— Коронавирус и вам жизнь испортил?

— Изначально стартовать я планировал в Барселоне, но границы оказались на замке. В течение года никаких промежуточных стартов не было, а это тяжело.

Единственное, что удалось попробовать, — олимпийская дистанция в Белове Кемеровской области, которая включала 1,5 км плавания, 40 км велосипеда и 10 км бега. После нее я почувствовал жуткую усталость. Хотел уже от всего отказаться, но, пообщавшись с тренером и друзьями по команде, изменил стратегию.

В Сочи проходил дистанцию не на время и конкретный результат, а по самочувствию.

Максим Тушков на соревнованиях в Сочи.
Максим Тушков на соревнованиях в Сочи.
предоставлено Максимом Тушковым

— Что включал тренировочный процесс?

— В неделю тренировался от 7 до 17 часов. Допустим, утром — бег, вечером — плавание. Тренировки в таком режиме были ежедневно. Самые объемные из них продолжительностью 3−5 часов подряд приходились на выходные.

Таким образом приучал организм к пиковым нагрузкам, чтобы потом было легче. Все старты обычно тоже проходят в субботу или воскресенье. Сейчас сезон закончился, месяц-два хочу полностью отдохнуть от спорта, с декабря все начнется по-новому.

— Максим Тушков у барнаульцев ассоциируется с «Грильницей». От шаурмы и пицц, наверное, отказались?

Максим Тушков.
Максим Тушков.
Анна Зайкова

— За месяц до старта в Сочи начал придерживаться жесткой диеты, которая включала только сложные углеводы, белки, много клетчатки. Полностью отказался от сладкого и кофе. Дело в том, что во время бега используются кофеиновые гели, которые лучше усваиваются, если ты долго не употребляешь кофе.

До этого момента в еде себя не ограничивал. Шаурму и пиццу тоже ел.

«Если не разобрался — сдашься на этапе подготовки»

— Вопрос простой: а зачем вам все это?

— Это самый принципиальный из вопросов. Его ты задаешь в тяжелый момент, когда уже нет сил тренироваться. Особенно это актуально, когда нет промежуточных стартов, как получилось в 2020 году.

Обычно все проще: потренировался — поучаствовал в соревнованиях, сам для себя подтвердил, что ты молодец. Дальше тренируешься.

Максим Тушков на соревнованиях в Сочи (10 октября 2020 года).
Максим Тушков на соревнованиях в Сочи (10 октября 2020 года).
предоставлено Максимом Тушковым.

Если ты не разобрался, зачем тебе все это нужно, сдашься еще на этапе подготовки.

— Что же вы себе говорили в тяжелые моменты?

— Я вспоминал, сколько времени и сил уже вложено в этот проект, и говорил себе, что надо обязательно прийти к финишу. Что меня поддерживают моя семья и друзья.

Анализируя гонку в Сочи, могу сказать, что меня все удовлетворило: скорость, общее состояние, силы, которые еще остались в конце. Теперь я понял, что хочу продолжать. Истинный кайф еще не поймал.

— Какой этап в триатлоне было сложнее всего освоить?

— Плавание. В этом виде очень важна техника. Зато теперь я совсем не боюсь воды, могу стартануть и через 5 километров выйти на берег. Когда ты в бассейне плаваешь по 50 метров туда-обратно, кажется совсем не сложно. Если же дистанция в виде прямой линии и горизонта не видно, это другое дело.

Триатлонисты из Алтайского края в Сочи: Сбитнев Александр, Тушков Максим, Гостяев Дмитрий, Виталий Казаков, Артем Иванов (слева направо).
Триатлонисты из Алтайского края в Сочи: Сбитнев Александр, Тушков Максим, Гостяев Дмитрий, Виталий Казаков, Артем Иванов (слева направо).
предоставлено Максимом Тушковым

«Триатлон — это спорт, путешествия и отдых с семьей»

— По каким соображениям выбираются старты?

— Их можно выбирать по географическому принципу, по бюджету, по сложности дистанции и климатическим условиям.

Этап в Барселоне, который я хотел пройти изначально, считается классическим вариантом триатлона. Также это возможность посмотреть красивейший регион Испании. Триатлонное движение тем и прекрасно, что совмещает в себе спорт, путешествия и отдых с семьей.

А если еще и вторая половинка или ребенок выступят на каком-то старте — вообще прекрасно. У моей дочери медалей в забегах не меньше, чем у жены, которая бегала марафоны и полумарафоны.

Максим Тушков на соревнованиях в Сочи.
Максим Тушков на соревнованиях в Сочи.
предоставлено Максимом Тушковым

— Есть ли призовые на стартах IronMan и стоит ли на них рассчитывать?

— Конечно, за призовыми профессиональные спортсмены и приезжают. Это их основной способ заработка и спонсорские пакеты. Вознаграждение выплачивается за первые три места в абсолютном зачете и по возрастным категориям.

Организатор старта заинтересован в том, чтобы к нему приезжало как можно больше титулованных спортсменов. Они привлекают внимание зрителей и СМИ, повышают статус соревнования.

В Сочи на два дня IronStar приехало больше 5 тыс. триатлетов, которые выступали на разных дистанциях. А вместе с ними прилетели друзья, жены, дети.

Спортсмен-триатлонист Максим Тушков.
Спортсмен-триатлонист Максим Тушков.
Анна Зайкова

За неделю на курорте все эти люди потратили 500−800 млн рублей. Таким образом триатлонные соревнования становятся хорошей коммерческой составляющей для бюджета города.

«Закрытие старого моста стало отдушиной»

— На ваш взгляд, насколько Барнаул подходит для тренировки триатлонистов и проведения подобных стартов?

— Идеальным местом для подготовки я считаю барнаульский гребной канал. Когда закрыли старый мост, это стало для велосипедистов отдушиной — появилось место, где можно безопасно ездить.

Петля от Новоалтайска до канала составляет около 20 км. Сейчас эта дистанция уже пригодна для проведения соревнований.

В триатлоне отдельно проводят челленджи по видам спорта. На гребном канале можно, например, устраивать соревнования по плаванию.

Барнаульский гребной канал.
Барнаульский гребной канал.
Altapress.ru.

— В Алтайском крае сейчас 13 «железных» людей. По вашему, это много или мало?

— На следующий год их может быть в два раза больше. Интерес к триатлону постепенно подогревается, количество участников увеличивается. Я лично знаю нескольких ребят, которые пришли в этот спорт, глядя на меня.

— А есть у вас «железное» братство или вы друг другу подножки подставляете?

— Нет, конечно. Мы общаемся, дружим, встречаемся семьями, проводим совместные тренировки. В ближайшее время всей триатлонной тусовкой пойдем в баню, обсудим прошедший сезон, поделимся успехами и неудачами, кто что себе натер, что надо было смазать, где переел или недоел.

Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Олеся Белая, imsiberian.com.

— Конкуренция между вами есть?

— Безусловно, боремся между собой за каждую секунду. Это подстегивает и помогает двигаться вперед. Думаю, что на следующий год три — пять барнаульских триатлонистов значительно улучшат свои показатели и преодолеют полную дистанцию меньше чем за 11 часов.

Такие амбиции есть и у меня.

О чем еще рассказал собеседник

О стоимости участия

В зависимости от места проведения соревнования и его категории стоимость участия варьируется. Можно сэкономить, зарегистрировавшись на выбранный этап заранее.

Соревнования IronStar считаются самыми доступными, стоимость участия в них варьируется от 18 до 30 тыс. рублей. В нее обычно входит медпомощь на дистанции, стартовый номер, чип хронометража, плавательная шапочка, вода и питание на дистанции, памятная медаль, рюкзак, футболка и многое другое.

Отдельно покупается билет на паста-пати — большой ужин для спортсменов, состоящий из внушительной порции макарон.

О покупках

На каждом большом триатлонном старте есть так называемое экспо — большая торгово-развлекательная площадка со всем необходимым для спортсменов: едой, аксессуарами, спортивными принадлежностями, мерчем и различными услугами.

О питании

То, что спортсмен будет есть и пить на дистанции, он тестирует еще во время подготовки. Обычно это специальные батончики, спортивные гели, изотоники. Берут с собой на старт триатлонисты и солевые таблетки, которые в растворимом виде помогают восстановить водно-солевой баланс в организме.

Об одежде

Трисьют — тонкий дышащий аэродинамичный комбинезон для триатлона. Внутри есть «памперс» — специальная мягкая прослойка, которая помогает спортсмену комфортно сидеть в седле велосипеда во время продолжительной гонки.

Цвет одежды — особая тема. Обычно спортсмены подбирают все в единой гамме — и трисьют, и кроссовки, и носки, и очки, и даже тейпы (ленты для фиксации суставов). Триатлонисты, выступающие в одной команде, одеваются в едином ярком цвете, что является их своеобразной фишкой.

О велосипедах

Велосипед для соревнований можно привезти свой, можно взять напрокат. Перед транспортировкой машина разбирается и упаковывается в специальный кейс. На месте велосипед заранее собирают, тестируют и ставят в транзитную зону — это пространство, где находятся велосипеды и вещи всех спортсменов. Отсюда их забирают после первого, водного этапа. Общая стоимость велосипедов на крупных стартах может составлять больше 1 млрд рублей.

О спортивных часах

Неотъемлемый атрибут каждого триатлониста. Часы помогают следить за пульсом, временем и дистанцией, определяют другие важные параметры. Самая популярная марка — Garmin. Тем, кто считает, что для тренировок и стартов подойдет и Apple Watch, спортсмены отвечают: «Хирурги делают операции скальпелем. Конечно, может сойти и кухонный нож, но скальпель надежнее. Так вот, в спортивных часах скальпель — это Garmin, Apple Watch — обычный нож».

Досье

Досье

Максим Валерьевич Тушков родился 22 апреля 1986 года. Окончил Алтайский государственный технический университет по специальности «государственное муниципальное управление». Женат, есть две дочери.

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