Европейский рекорд через четверть века побил алтайский спортсмен

Барнаулец Савелий Савлуков на три сотых доли секунды обошел европейский рекорд в беге на 600 метров. Об этом сообщил сайт правительства края.

7 января на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге Савелий Савлуков пробежал 600 метров за 1 минуту 15,09 секунды и поставил побил рекорд. Его в 1999 году поставил немецкий спортсмен Нико Мотчебоном, пробежав ту же дистанцию за 1 минуту, 15,12 секунды).

Отмечается, что последние домашние тренировки и вовсе показывали, что барнаулец готов бежать 600 метров за 1 минуту 15 секунд.

Теперь спортсмен ждет подтверждение рекорда от европейского сообщества. Он прошел процедуру допинг-контроля.

Медали на соревновании взяли и другие алтайские легкоатлеты. В беге на 300 метров победила Полина Ткалич (Миллер), а Виктория Погребняк финишировала второй на дистанции в 60 метров с барьерами. Первой пришла белорусская бегунья Эльвира Граборенко.

В «Рождественских стартах» приняли участие более 140 спортсменов из 32 регионов России.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал