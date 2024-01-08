8 января
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Жизнь

«Оппенгеймера» Кристофера Нолана «завалили» Золотыми глобусами

Картина Кристофера Нолана об создателе ядерной бомбы получил сразу четыре Золотых глобуса, в том числе и главный - за «Лучший драматический фильм».

Мемы "Барбигеймер"
Мемы "Барбигеймер"
Интернет

Фильм также отметили за лучшую режиссуру (Кристофер Нолан), лучшее исполнение главной мужской роли в драматическом фильме (Киллиан Мерфи) и лучшее исполнение роли второго плана (Роберт Дауни — младший). Мировые сборы картины превышают $950 млн.

Ее главный кинопротивник «Барби» преуспела не так сильно. Картина уступила звание лучшей комедии фильму "Бедные-несчастные". Его описание звучит жутковато: героиню Эммы Стоун спасают, пересаживая ей мозг ее же нерожденного ребенка.

Зато «Барби» получила награду в номинации «Кинематографические и кассовые достижения» (вручается впервые, сборы картины превышают $1,4 млрд) и «Лучшая оригинальная песня для кинофильма». Это композиция What Was I Made For? Билли Айлиш.

Вспомним, как "Барби" и "Оппегеймер" сражались за внимание в кинотеатрах и как родился мем "Барбигеймер".

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