ФАС признала необоснованной жалобу «Матч ТВ» по поводу трансляции Кубка по гребле в Барнауле

Антимонопольное ведомство рассмотрело и признало необоснованной жалобу компании «НСТ» («Матч ТВ») на итоги конкурса на право трансляции II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле, пишет « Ъ-Сибирь ».

«Конкурс был проведен в соответствии с требованиями законодательства», — сказал пресс-секретарь правительства Алтайского края Дмитрий Негреев.

Продюсер телеканала «Матч» Тина Канделаки ранее заявила, что документация конкурса оформлена неверно, а конкурент из Тюмени неспособен обеспечить освещение этапа Кубка мира.

Канделаки предложила Томенко лично все выяснить.

«Уважаемый господин Томенко, вы тратите свою энергию на отправку жалоб с указанием меня в качестве виновницы сложившейся ситуации. <…> Прежде чем жаловаться, не пожалейте своего драгоценного времени, позвоните мне лично и спросите: что же пошло не так в коммуникации между вашим министром и телеканалом «Матч ТВ»?" - писала она в обращении.

Пресс-секретарь главы региона прокомментировал и это громкое заявление.

«По поводу заявления о том, что губернатор Алтайского края кому-то пишет жалобы на нее, сам Виктор Томенко сообщил, что ни письменно, ни устно никуда по поводу сложившейся ситуации не обращался», — отметил Негреев.

Ранее altapress.ru публиковал письмо гендиректора тюменского «Регион Телеком» Александра Кондалова в ответ на слова Канделаки. Он назвал изложенное в обращении продюсера талеканала «грациозным хамством» и «непринужденной ложью».