Фитнес-тренер дала советы, как заставить себя заниматься спортом

В первую очередь нужно определиться с целями. Например, скинуть лишний вес, подтянуть тело или увеличить выносливость.
После этого нужно настроить свой рабочий график.
Перед началом тренировок стоит приобрести спортивную форму, сумку, бутылочку для воды и обувь по размеру.
Также важно учитывать свою физическую подготовку, возраст и хронические заболевания.
Новичкам лучше всего обратиться к тренеру.
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